На оружейном заводе в Туле трагически погиб работник

Тула, 16 июля. Трагические события произошли в пятницу днем на тульском оружейном заводе. На территории предприятия обнаружили труп работника с огнестрельным ранением головы.

Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося. По имеющейся версии, во время испытаний оружия сотрудник завода проверял спусковой крючок и случайно произвел выстрел. Пуля попала в затылок его коллеге.

«По факту причинения смерти работнику возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила ФАН исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова.

Также сотрудники следственного органа опрашивают лиц, необходимых для установления деталей происшествия. По результатам проделанной работы будет сделан вывод о том, как такое происшествие стало возможным.

Ранее ФАН рассказывал о жителе Тульской области, обвиняемом в убийстве. Суд присяжных вынес вердикт о его виновности спустя 14 лет после расправы над супругой.