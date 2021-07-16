Археологи доказали, что древние израильтяне употребляли свинину

Иерусалим, 16 июля. Группа археологов обнаружила в древнем иерусалимском доме полный скелет поросенка. Эта уникальная археологическая находка позволила им сделать выводы о диете древнего народа.

Время от времени в рацион древних израильтян входила свинина. Такой вывод археологи сделали на основании проведенного исследования. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Near Eastern Archeology.

«Обнаружение скелета дополняет исследования, показывающие, что свинина все же входила в меню древних израильтян и что библейские табу стали вводиться столетия спустя, во времена Второго Храма», — цитирует ученых Planet Today.

Кроме того, во время раскопок археологи нашли фигурку человека и изящно вырезанный кулон их кости. Эти артефакты указывают на то, что в доме жила семья из высшего сословия.

Группа британских археологов обнаружила на острове Малл у берегов Шотландии огромные мегалитические валуны, похожие на знаменитые камни Стоунхенджа. В ходе изучения уникальной находки ученые пришли к выводу, что эти объекты играли роль святилища у древних жителей острова.