Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 20:16
20:16
Армия
Российские ракетчики отработали нанесение ударов из ОТРК «Искандер-М» под Курском
20:16
Экономика
Путин поручил выделить 30 млрд рублей на развитие школьного образования
20:13
Общество
Животным брянского зоопарка устроили арбузный день
20:10
Политика
Саммит лидеров АТЭС: для Путина нет понятия «чужого поля»
20:09
Экономика
Минстрой ждет от рынка недвижимости стабилизации цен
20:08
Шоу-бизнес
Встречавшаяся с НЛО Катя Лель удивила фанатов новым откровением
20:07
Весь мир
Сторонники Трампа планировали взорвать штаб Демократической партии в Калифорнии
20:06
Происшествия
Глава ДНР Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
20:06
Экономика
Путин до 1 августа ждет отчет о выделении денег транспорт
20:05
Политика
Руслан Осташко пресек шутки о газопроводе «Северный поток — 2»
Все новости

Археологи доказали, что древние израильтяне употребляли свинину
Наука
Археологи доказали, что древние израильтяне употребляли свинину
pixabay.com

Иерусалим, 16 июля. Группа археологов обнаружила в древнем иерусалимском доме полный скелет поросенка. Эта уникальная археологическая находка позволила им сделать выводы о диете древнего народа.

Время от времени в рацион древних израильтян входила свинина. Такой вывод археологи сделали на основании проведенного исследования. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Near Eastern Archeology.

«Обнаружение скелета дополняет исследования, показывающие, что свинина все же входила в меню древних израильтян и что библейские табу стали вводиться столетия спустя, во времена Второго Храма», — цитирует ученых Planet Today.

Кроме того, во время раскопок археологи нашли фигурку человека и изящно вырезанный кулон их кости. Эти артефакты указывают на то, что в доме жила семья из высшего сословия.

Группа британских археологов обнаружила на острове Малл у берегов Шотландии огромные мегалитические валуны, похожие на знаменитые камни Стоунхенджа. В ходе изучения уникальной находки ученые пришли к выводу, что эти объекты играли роль святилища у древних жителей острова.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Археологи доказали, что древние израильтяне употребляли свинину
ученые свинья архелоги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru