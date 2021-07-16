Саммит лидеров АТЭС: для Путина нет понятия «чужого поля»

Главы стран, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по инициативе председательствующей Новой Зеландии провели 16 июля экстренный онлайн-саммит в закрытом формате. Правда, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, удалось договориться с организаторами об открытой трансляции выступления Владимира Путина. Соответствующий текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

В нем российский лидер выразил поддержку проекту итогового документа саммита, направленного на слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также заявил о расширении масштабов вакцинации как первоочередной задачи для предотвращения вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, о готовности России предоставить всем заинтересованным странам доступ к своим вакцинам, а также о необходимости устранения административных и других барьеров, мешающих их производству и поставкам.

Как заявил Путин, в странах АТЭС число заболевших коронавирусной инфекцией составило 53 млн человек, а погибших — 1,4 млн. Если обратиться к текущим данным Института Гопкинса, то на долю США в этих цифрах приходится почти 34 млн заболевших и 608,4 тыс. погибших, а на долю России — 5,9 млн заболевших и почти 147 тыс. погибших. Для сравнения с другими странами АТЭС: в Индонезии — 2,78 млн заболевших и 71,4 тыс. погибших; в Мексике — 2,63 млн заболевших и почти 236 тыс. погибших; в Перу — 2,08 млн заболевших и 195 тыс. погибших; в Чили — 1,59 млн заболевших и 34,2 тыс. погибших; на Филиппинах — 1,49 млн заболевших и 26,3 тыс. погибших. В Японии всего 835 тыс. заболевших и меньше 15 тыс. погибших, в Китае по этой статистике значатся всего 104 тыс. заболевших и меньше 5 тыс. погибших.

Из этих цифр следует, что COVID-19 сейчас особо лютует в беднейших «цветных» странах Латинской Америки (то же самое касается и не входящей в АТЭС Бразилии), где относительные показатели смертности чуть ли не на порядок выше среднемирового уровня. А тревогу, стоит подчеркнуть, забила Новая Зеландия, где на 2,8 тысячи заразившихся зафиксировано целых 26 смертей от коронавируса. И сделала это с экстренным созывом закрытого саммита лидеров АТЭС — еще до того, как глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что мир стоит на пороге третьей волны коронавирусной пандемии. Вот что значит по-настоящему ответственный и деятельный гуманизм! Поневоле возникают параллели с запросом ОЗХО относительно «отравления» Навального, сделанным еще до того, как это произошло.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Но не будем о грустном. Как и о том, что лидерам стран АТЭС с их согласия устроили «виртуальное совместное фото» в национальных костюмах. Это даже не столько «традиция», сколько феномен «прекрасного цифрового постковидного мира». Возможно, следом за виртуальными фото нормой могут стать виртуальные видео, а затем и голографические муви, которые, в конце концов, можно будет выдавать за реальность.

Как следует из опубликованного текста выступления президента России, на этом же онлайн-саммите достаточно детально обсуждались и проблемы цифровизации в виде дорожной карты АТЭС по цифровой экономике, и комплекс антикризисных мер в целом. У нашей страны, как отметил Путин, есть свои предложения по данной повестке дня, включая внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защиту персональных данных, а также необходимость создания прозрачной, предсказуемой и недискриминационной среды для торгово-инвестиционных потоков, то есть, говоря простым языком, начала отмены коллективным Западом режима антироссийских санкций. Реклама в этой связи отечественных вакцин, прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и предстоящего Восточного экономического форума во Владивостоке выглядела вполне органично.

Дав согласие на участие в нынешнем саммите АТЭС и выступив на нем, российский лидер еще раз продемонстрировал, что для него не существует понятия «чужое поле» и он готов использовать любую возможность и любую площадку для продвижения собственной повестки дня, национальных интересов своей страны.