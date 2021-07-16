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«Физкульт-привет». Итоги Евро-2020, реформация РПЛ и заявление Емельяненко
Общество
«Физкульт-привет». Итоги Евро-2020, реформация РПЛ и заявление Емельяненко

На этот раз зрителей ждут по-летнему жаркие новости!

Отгремело главное событие года для футбольных фанатов — чемпионат Европы по футболу. Удача не покинула итальянцев после победы на Евровидении, и титул победителей достался им впервые за полвека. Узнаем подробнее о решающем матче чемпионата, а также о лучшем игроке Евро-2020.

Еще раз вспомним о том, как Криштиану Роналду небрежным движением «уронил» акции компании Coca-Cola, а Поль Погба пренебрег стоявшим на столе пивом. Как выяснилось, отдуваться за их неосторожность пришлось защитнику сборной Италии — Леонардо Бонуччи.

Но и российский футбол отличился на этой неделе. Российский футбольный союз (РФС) привлек к реформации РПЛ голландскую компанию Hypercube, за плечами которой — успешные проекты в Нидерландах, Бельгии, Дании и Австрии. Удастся ли маститым профессионалам сделать российский футбол прибыльным? Время покажет.

Александр Емельяненко сделал неоднозначное заявление в адрес Хабиба Нурмагомедова, раскритиковав его физическую форму. Что об этом думает сам экс-чемпион UFC в легком весе, редакции неизвестно, но мы с нелестным замечанием категорически не согласны. Хабиб Абдулманапович прекрасен и телом и душой, что он лишний раз доказал, встретившись с преданной фанаткой из США, мечтавшей о фотографии со своим героем. 

В то же время Евгения Медведева приняла нелегкое решение — в связи со сложной эпидемиологической ситуацией она не поедет в Токио на Олимпиаду и будет болеть за нашу команду дистанционно. Фигуристка пообещала всем сердцем поддерживать ребят из России и пожелала Японии провести успешные Игры, невзирая на обстоятельства.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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