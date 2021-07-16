Ученые из Воронежа изобрели сканер для диагностики эндокринологических заболеваний

Воронеж, 16 июля. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий придумали сканер биомолекул, который может помочь в диагностике эндокринологических заболеваний.

Исследователи назвали прибор «электронный нос». Он способен усиливать даже легколетучие газообразные соединения. Когда детский метаболизм дает сбой, то организм начинает выделять молекулы, которые нельзя уловить человеческим обонянием.

В результате эксперимента выяснилось, что данный прибор при подносе к определенным точкам на теле пациентов, совпадают с результатами обычных анализов. Изобретение успешно определяет диабет, провоцирующий его состояние.

Страдающие от икоты люди смогут воспользоваться специальной многоразовой соломинкой, которая поможет предотвратить недуг. Такая разработка была представлена разработчиками американской фирмы HiccAway.