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Убитого президента Гаити Моиза похоронят 23 июля

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:20
Происшествия
Убитого президента Гаити Моиза похоронят 23 июля
wikipedia.org  /  Fournisearch / CC BY-SA 4.0

Порт-о-Пренс, 16 июля. Власти Гаити назвали дату похорон убитого президента Жовенеля Моиза. Прощальная церемония состоится 23 июня.

Жовенель Моиз погиб во время нападения вооруженной банды на частную резиденцию президента. В главу государства выпустили более десяти пуль. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

В ходе расследования убийства президента Жовенеля Моиза правоохранители задержали 23 человека. По данным силовиков, банда преступников состоит в основном из колумбийских наемников.

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похороны гаити Жовенель Моиз
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