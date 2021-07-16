Убитого президента Гаити Моиза похоронят 23 июля

Порт-о-Пренс, 16 июля. Власти Гаити назвали дату похорон убитого президента Жовенеля Моиза. Прощальная церемония состоится 23 июня.

Жовенель Моиз погиб во время нападения вооруженной банды на частную резиденцию президента. В главу государства выпустили более десяти пуль. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

В ходе расследования убийства президента Жовенеля Моиза правоохранители задержали 23 человека. По данным силовиков, банда преступников состоит в основном из колумбийских наемников.