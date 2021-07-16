Песков рассказал, какие вопросы обсуждались во время встречи Путина и Керри

Москва, 16 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с госсекретарем США Джоном Керри Парижское соглашение и сокращение вредных выбросов, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российская Федерация выполняет многие обязательства, предписанные в рамках международного соглашения по охране промышленной собственности. Также в разговоре Путина со спецпредставителем США отмечалось, что наша страна активно занимается вопросом поглощения углекислого газа.

«Россия много делает с точки зрения развития гидроэнергетики, атомной энергетики, постоянно повышая объемы этой чистой генерации», — рассказал Песков.

Правда, добавил российский пресс-секретарь, существуют области, где многое предстоит еще сделать, но проработка этих вопросов ведется в интенсивном режиме.

Ранее сообщалось, что Керри посетил Москву с официальным визитом для переговоров о сотрудничестве России и США в области изменения климата.