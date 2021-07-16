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Франц Клинцевич поддержал инструкцию Роспотребнадзора для отдыха в период пандемии
Общество
Франц Клинцевич поддержал инструкцию Роспотребнадзора для отдыха в период пандемии
Федеральное агентство новостей  / 

Для того, чтобы население предпочитало отечественные курорты зарубежным, необходимо создать лучшие условия для наших отдыхающих. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник прокомментировал новость о том, что Роспотребнадзор подготовил инструкцию для безопасного отдыха россиян на фоне пандемии коронавируса.

«Поддерживаю такую инструкцию. К сожалению, джин уже выпущен из бутылки. Все равно нам придется со всем этим считаться», — сообщил политик.

Кроме того, по словам Франца Клинцевича, людям необходимо понять, что коронавирус неизбежно будет вносить коррективы в нашу жизнь.

«Такие рекомендации, разумеется важны, для того, чтобы люди понимали, что они могут куда-то приехать, но там определенные условия, при которых ему не удастся выйти из санатория, или там нет чего-то. Это очень неудобно, очень печально, но тенденция такая, и мы с ней должны смириться», — пояснил собеседник ФАН.

Франц Клинцевич поддержал инструкцию Роспотребнадзора для отдыха в период пандемии
pixabay.com  / 

В завершение он обратил внимание и на другую немаловажную для россиян тему.

«В любом случае люди будут ехать туда, где комфортнее, дешевле и интереснее. Если мы не будем заниматься созданием условий для отдыха граждан у нас, о чем на моей памяти лет 30 идет разговор, а воз и ныне там, то абсолютное большинство отправится на заграничные курорты, где будут получать нормальный отдых. Пока что наш уровень качества не может сравниться с зарубежным», — подытожил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич оценил заявление немецкого политика Тино Крупалла о том, что Германии необходимо выйти из ЕС и сблизиться с Россией. Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана счел эти слова лишь предвыборным популизмом.

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клинцевич роспотребнадзор
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