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Приянка Чопра проигнорировала Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире
Общество
Приянка Чопра проигнорировала Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире
Global Look Press  /  Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Лондон, 16 июля. Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая дружит с женой принца Гарри Меган Маркл, публично проигнорировала принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

Чопра посетила Уимблдонский турнир, гостями которого также стали герцог и герцогиня Кембриджские. Внук королевы и его жена сели на трибуне перед актрисой. При этом модель, которая знакома с супругами со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, продемонстрировала пренебрежение к Кейт Миддлтон и ее мужу.

Подруга герцогини Сассекской сделала вид, что не замечает принца Уильяма и его жену. В момент появления супружеской пары Чопра поправляла волосы и смотрела по сторонам, хотя другие гости турнира аплодировали.

Как пишут британские СМИ, в перерыве между матчами актриса столкнулась с герцогом и герцогиней Кембриджскими на центральном балконе. Модель продолжила избегать встречи с представителями королевской семьи, хотя Миддлтон давала ей понять, что готова поздороваться.

По мнению пользователей Сети, таким поведением Чопра отомстила принцу Уильяму и его жене за Меган Маркл. Отношения между семьями внуков Елизаветы II трудно назвать хорошими, особенно после отказа принца Гарри и его супруги от королевских привилегий.

Еще одной причиной ухудшения отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей стало их скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Эту нашумевшую беседу номинировали на премию «Эмми».

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маркл миддлтон чопра
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