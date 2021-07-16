Приянка Чопра проигнорировала Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире

Лондон, 16 июля. Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая дружит с женой принца Гарри Меган Маркл, публично проигнорировала принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

Чопра посетила Уимблдонский турнир, гостями которого также стали герцог и герцогиня Кембриджские. Внук королевы и его жена сели на трибуне перед актрисой. При этом модель, которая знакома с супругами со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, продемонстрировала пренебрежение к Кейт Миддлтон и ее мужу.

Подруга герцогини Сассекской сделала вид, что не замечает принца Уильяма и его жену. В момент появления супружеской пары Чопра поправляла волосы и смотрела по сторонам, хотя другие гости турнира аплодировали.

Как пишут британские СМИ, в перерыве между матчами актриса столкнулась с герцогом и герцогиней Кембриджскими на центральном балконе. Модель продолжила избегать встречи с представителями королевской семьи, хотя Миддлтон давала ей понять, что готова поздороваться.

По мнению пользователей Сети, таким поведением Чопра отомстила принцу Уильяму и его жене за Меган Маркл. Отношения между семьями внуков Елизаветы II трудно назвать хорошими, особенно после отказа принца Гарри и его супруги от королевских привилегий.

Еще одной причиной ухудшения отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей стало их скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Эту нашумевшую беседу номинировали на премию «Эмми».