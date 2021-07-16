Тигрята из Московского зоопарка осваивают головоломки

Мощные челюсти в запале страсти едва не разорвали интеллектуальную шараду, загаданную людьми.

Сотрудники Московского зоопарка поделились своим новым хобби: они наблюдают за четырьмя амурскими тигрятами, которые ломают не только голову, решая интеллектуальную задачу, но и местный инвентарь — мощными челюстями.

На кадрах, которыми поделился Московский зоопарк, можно увидеть, как полосатые увлеченно пытаются затащить в бассейн связку огромных шаров. Оценить ловкость и смекалку хищников можно в развязке видео.