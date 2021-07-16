Киев, 16 июля. Откровения киевлянки Анастасии Польских в Instagram по поводу антипатии к украинской мове стоили ей престижной работы, а в Сети вокруг нее разгорелся скандал.

Конституционный суд Украины признал полностью легитимными все пункты закона о «тотальной украинизации», который повсеместно ограничивает использование русского языка. По этому поводу Анастасия разместила пост на своей странице в социальной сети, где раскритиковала нормативный акт и назвала его маразмом. Блогер честно призналась, что для нее украинский язык «звучит мерзко».

«Как жить, когда не перевариваешь украинский?» — задала вопрос подписчикам киевлянка.

В ответ она получила волну хейта и шквал оскорблений и угроз. Украинские СМИ подхватили публикацию и придали ей широкую огласку, после чего девушка оказалась в центре грандиозного интернет-скандала. Польских пришлось закрыть аккаунт, чтобы избежать «унижения перед больными людьми», которых она довольно грубо назвала «быдлом».

«Я уточню. Я не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых», — заявила автор публикации.

Из-за разразившегося скандала девушка была вынуждена скрыть из профиля компанию, в которой работала на тот момент. Но это не спасло ее от «праведного « гнева руководства, которое тут же под благовидным предлогом уволило излишне откровенную сотрудницу.

После публикации статьи президента России Владимира Путина его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что русский язык не принадлежит Российской Федерации. Он заявил, что закон не запрещает свободно говорить по-русски. Однако в документе указано, что все органы государственной власти и местного самоуправления, сфера медицины, образования и услуг обязаны изъясняться исключительно на украинском языке.