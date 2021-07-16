Компания «Яндекс» приобрела 100% банка «Акрополь»

Москва, 16 июля. Сделка «Яндекса» по покупке банка «Акрополь» закрыта, компания получила 100% акций кредитной организации.

IT-компания стала стопроцентным акционером банка и получила все лицензии «Акрополя» в том числе универсальную банковскую, следует из сообщения пресс-службы «Яндекса». Сделка была закрыта после одобрения Банком России. Ее сумма составила около 1,1 млрд рублей, из них 75 млн составила премия к капиталу за покупку.

В конце апреля «Яндекс» сообщил о достижении договоренностей по приобретению московского банка. В компании отметили, что с лицензиями станет возможным развитие направления финансовых сервисов и запуск новых продуктов.

Основным направлением «Акрополя» является размещение свободной ликвидности на межбанковском рынке и на депозитах в Центробанке.

Специалисты «Яндекса» создали прототип технологии, с помощью которой пользователи Сети смогут смотреть любой видеоролик на английском языке в переводе на русский.