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Афроамериканец провел 23 года в тюрьме из-за улик, сфабрикованных полицией Чикаго
Весь мир
Афроамериканец провел 23 года в тюрьме из-за улик, сфабрикованных полицией Чикаго
Global Look Press  /  Paul Kitagaki Jr. / ZUMAPRESS.com

Чикаго, 16 июля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщает о начале работы над делом 41-летнего афроамериканца Бернарда Уильямса, который провел 23 года за решеткой по сфабрикованному обвинению.

Уильямс, которому на тот момент было 17 лет, был осужден в 1996 году по обвинению в убийстве. Хотя никаких доказательств его вины не было, детективы, проводившие расследование, добились вынесения обвинительного приговора в отношении невиновного человека. Сотрудники полиции прибегли к подделке улик, запугиванию свидетелей, манипуляции свидетельскими показаниями в ходе процедуры опознания.

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Самого Бернарда неоднократно избивали, вынуждая дать признательные показания. Когда это не сработало, детективы составили отчет, в котором указали, что Уильямс сознался в совершении убийства. Никаких видео или аудиозаписей, которые подтверждали бы это, предоставлено не было. Также не были представлены письменные показания подозреваемого.

Ключевым пунктом обвинения стали показания якобы соучастника убийства, ДеАнжело Джонсона, который страдал психическим расстройством.

В 2019 году Апелляционный суд штата Иллинойс снял с Уильямса обвинения в убийстве, освободив его из-под стражи после 23 лет, проведенных в тюрьме.

«Это ужасная история еще одного молодого чернокожего человека, запертого на десятилетия после того, как чикагская полиция сфабриковала улики и обвинила его в убийстве, которого он не совершал.

Преступления полиции, подобные тем, которые были совершены против мистера Уильямса и многих других, позволяют виновным выходить на свободу для совершения дальнейших преступлений, отравляют отношения наших сообществ с полицией на протяжении поколений и наносят непостижимый вред чернокожим детям и их семьям», — заявил Стив Арт, адвокат Бернарда Уильямса, который в 2021 году подал иск против детективов, участвовавших в «расследовании» его дела и городских властей, которые способствовали функционированию этой системы.

Было выявлено не менее 70 случаев, когда сотрудники полиции Чикаго фабриковали ложные улики или скрывали оправдательные доказательства, чтобы вынести обвинительные приговоры невиновным лицам за серьезные преступления, которых они не совершали. Город Чикаго и Управление полиции Чикаго не анализировали дела, в которых детективы рекомендовали обвинить невиновного человека, и ни один сотрудник полиции Чикаго не был привлечен к ответственности ни в одном из подобных случаев.

Детектив Кристон Като, который вел дело Уильямса, за свою 20-летнюю карьеру был замешан в десятках случаев обвинений невиновных людей по сфабрикованным доказательствам.

«Наш город при этой и прошлых администраций отказывался привлекать сотрудников полиции к ответственности за эти преступления. Нам предстоит много работы, и наш город должен начать эту работу прямо сейчас», — говорит адвокат Уильямса.

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«Америка построила целую систему каторжного рабства, расового угнетения и порабощения личности. Эта система не имеет ничего общего с либеральными ценностями, которые провозглашают американские лидеры и американские пропагандисты», — говорит директор российского Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, которая, как и Бернард Уильямс, была осуждена в США по сфабрикованному обвинению.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, намерена добиться от американских властей объективного расследования дела Бернарда Уильямса, ставшего жертвой полицейского произвола, а также десятков других людей, незаконно обвиненных в преступлениях, которые они не совершали. Соответствующий запрос был направлен на имя президента США Джо Байдена и в офис Генпрокурора Меррика Гарланда.

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сша фбр полицейский произвол
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