Чикаго, 16 июля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщает о начале работы над делом 41-летнего афроамериканца Бернарда Уильямса, который провел 23 года за решеткой по сфабрикованному обвинению.

Уильямс, которому на тот момент было 17 лет, был осужден в 1996 году по обвинению в убийстве. Хотя никаких доказательств его вины не было, детективы, проводившие расследование, добились вынесения обвинительного приговора в отношении невиновного человека. Сотрудники полиции прибегли к подделке улик, запугиванию свидетелей, манипуляции свидетельскими показаниями в ходе процедуры опознания.

Самого Бернарда неоднократно избивали, вынуждая дать признательные показания. Когда это не сработало, детективы составили отчет, в котором указали, что Уильямс сознался в совершении убийства. Никаких видео или аудиозаписей, которые подтверждали бы это, предоставлено не было. Также не были представлены письменные показания подозреваемого.

Ключевым пунктом обвинения стали показания якобы соучастника убийства, ДеАнжело Джонсона, который страдал психическим расстройством.

BREAKING: Notorious Chicago cop & City hit with suit for framing Black youth for murder. Bernard Williams spent more than half of his life behind bars for crime he didn't do.https://t.co/Af809s45Zi pic.twitter.com/vKD70Jw2we