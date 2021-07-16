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Парижский клуб списал более 14 млрд долларов из долгов Судана
Весь мир
Парижский клуб списал более 14 млрд долларов из долгов Судана
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 16 июля. Клуб стран-кредиторов согласился аннулировать задолженность Судана в размере 14,1 млрд долларов. Об этом объявил глава организации Эммануэль Мулен.

Чиновник сообщил, что 20 стран также намерены реструктуризировать оставшиеся 9,4 млрд. Он призвал других государственных и частных кредиторов облегчить долговое бремя восточноафриканского государства аналогичным образом.

Этот шаг со стороны Парижского клуба является частью процесса сокращения внешнего долга с целью помочь Хартуму в развитии. Он начался в мае 2021 года во время конференции в Париже, когда суданцы получили обещания о списании долгов на 30 млрд долларов. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прощении всех финансовых обязательств, оцениваемых в 5 млрд.

Некоторые страны также пообещали предоставить ссуды, чтобы государство смогло выплатить задолженности таким учреждениям, как Всемирный банк. Позже Хартум получил разрешение списать 23,5 из почти 60-миллиардного долга. По словам Мулена, такие меры свидетельствуют о мировой поддержке перехода Судана к демократии.

Парижский клуб списал более 14 млрд долларов из долгов Судана
Федеральное агентство новостей  / 

Члены Суверенного совета Судана выразили признательность международному сообществу за выполнение своих обязательств в рамках усилий по списанию долгов.

Глава Минфина Джибриль Ибрагим выразил «искренние поздравления терпеливому народу» с облегчением финансового бремени.

«Мы будем добиваться аналогичных или лучших результатов со странами-кредиторами, не входящими в Парижский клуб», — сказал министр.

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судан
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