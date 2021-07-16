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Ян Осин рассказал о париках Кобзона и скандале на шоу с участием Лазарева
Общество
Ян Осин рассказал о париках Кобзона и скандале на шоу с участием Лазарева

Гостем очередного выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет Ян Осин. Известный блогер и заслуженный артист России обсудят скандальные ситуации на телешоу, а также их изнанку. Речь пойдет об участии Осина в проектах «Один в один!» и «Ну-ка, все вместе!». Также певец поделится своим мнением о выступлении Манижи на Евровидении.

Заслуженный артист России Ян Осин в последнее время все чаще выступает на официальных мероприятиях с репертуаром, который раньше пел Иосиф Кобзон. Это и «Мгновения», и «Песня о далекой Родине». А на шоу «Один в один!» он и вовсе перевоплотился в мастера. Члены жюри были шокированы такой схожестью и высоко оценили работу Осина. Надо сказать, что Ян изначально не хотел примерять на себя образ Кобзона из-за его статичности, но в итоге его уговорили, так как после смерти маэстро создатели шоу хотели отдать дань его памяти. Ради достоверности номера Нелли Кобзон даже дала Яну Осину два парика Иосифа Давыдовича, но в итоге они не подошли по размеру.

Также Ян Осин рассказал, почему принял решение досрочно покинуть «Ну-ка, все вместе!», в котором был членом жюри сотни. Последней каплей стал конфликт между Симоном Осиашвили и Сергеем Лазаревым. Мэтр выступал за русскоязычные песни, а триумфатор Евровидения делал упор на западный репертуар. Также Осин коснулся зарплат на подобных телешоу и выразил мнение, что там платят только звездам, поэтому остальные члены жюри обижаются. Раздосадован певец и тем фактом, что с экранов ТВ довольно часто пропагандируется западная музыка, а не песни на русском языке.

Ян Осин очень порадовался, что благодаря Маниже впервые за долгие годы от России на Евровидение поехала песня на русском языке с английскими вставками. Заслуженный артист предложил брать пример с Сербии, Италии и Франции, которые практически всегда ездят с песнями на родном языке на международный конкурс.

Большое интервью с Яном Осиным смотрите вечером 18 июля на площадке ФАН.

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Все новости / Общество / Ян Осин рассказал о париках Кобзона и скандале на шоу с участием Лазарева
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