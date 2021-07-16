Добровольцы из регионов России помогают в ликвидации последствий ЧС в Крыму

Симферополь, 16 июля. Около 50 добровольцев — представители «Молодежки ОНФ» из десяти регионов России — помогают местным жителям в Бахчисарайском районе Республики Крым ликвидировать последствия паводка.

В данный момент здесь работают волонтеры из Тульской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Оренбургской, Псковской, Ярославской областей, а также из Дагестана, Чечни и Адыгеи.

Начали добровольцы свою деятельность с Соколинского психоневрологического интерната. Здесь селевые потоки повредили ограждение, несколько объектов благоустройства и зеленые насаждения. Сотрудники МЧС России, военные и представители «Молодежки ОНФ» освободили от камней территорию площадью 2500 квадратных метров.

«С гор неожиданно полились селевые потоки. Они на огромной скорости несли за собой валуны и камни. Возле приемного отделения размыло тротуарную плитку, образовались заносы из почвы, камней и валунов. Также затопило подвал и продуктовый склад. Большое спасибо добровольцам за то, что вручную убрали участки, недоступные для техники. Сами бы мы не справились с таким объемом работ», — говорит директор Соколинского психоневрологического интерната Людмила Шкарупа.

Во время ливней, которые прошли в начале июля в горах, из всех населенных больше всего пострадал поселок Куйбышево. Вышедшая из берегов река Бельбек подтопила здесь полсотни жилых домов.

Из личного архива Артура Новикова /

По словам очевидцев, речная вода за считанные минуты поднялась до полутора метров. Уместных жителей полностью затопило подвалы и жилые помещения, разрушило заборы и хозяйственные постройки. В настоящий момент здесь кипит работа. Добровольцы наводят порядок на придомовых территориях и в самих домах.

«Куйбышево выбрали неслучайно. Именно здесь пострадало большое количество людей. Дел очень много. Те ребята, которые последствия подобного ЧС видят впервые, были просто поражены масштабами бедствия. Ведь здесь во время наводнения уносило стены домов и автомобили. Бабушки-дедушки плачут, очень благодарны нам за помощь, говорят, что сами не справились бы. Сейчас убираем ил, которого здесь очень много, строительный мусор, камни. С гор во дворы попали огромные булыжники. Многие ребята ни разу не были на море и в день перед отъездом для них запланирована экскурсия в Севастополь. К тому же, местные жители на столько благодарны волонтерам за помощь, что приглашают их в себе в гости следующим летом. Просто отдохнуть и поесть южных фруктов», — рассказал ФАН координатор «Молодежки ОНФ в Тульской области» Артур Новиков.

По словам ребят, видя благодарность в глазах местных жителей за помощь, хочется помогать еще больше и лучше.

Кстати, это уже второй поток представителей «Молодежки ОНФ» в Крым. Первый приезжал в июне, сразу после того, как в республике прошли сильные дожди. В отдельных районах выпала трехмесячная норма осадков, что привело к подтоплениям и разрушениям. На помощь местным жителям оперативно отправились около ста участников команды из 11 регионов страны. За две недели работы они оказали помощь почти в 70 домах Керчи и 40 домах в Ялте. Было ясно, что так быстро с последствиями стихии не справиться, поэтому оперативно был организован второй поток в Крым. Многим пришлось резко поменять свои планы: кто-то перенес отпуск, сессию. За 24 часа собрались и приступили к работе.

Из личного архива Артура Новикова /

Останавливаться на достигнутом молодые люди не собираются. В ближайшие дни они пока еще будут в Крыму. В августе же запланирована поездка в Норильск. Там предстоит серьезная работа по восстановлению экологии региона после прошлогодней катастрофы с утечкой топлива. Разлив был большой, земля им сильно пропиталась. По словам самих активистов, быстро это не исправить. Работы растянутся на ближайшие несколько лет. Так что скучать волонтерам некогда.

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