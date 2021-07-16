Эксперты рассказали, о чем важно помнить при благоустройстве дворов

О том, что важно знать гражданам, желающим как-либо облагородить районы, где они проживают, рассказали учредитель Ресурсного центра некоммерческих организаций Андрей Малков и депутат муниципального округа Купчино Денис Калиничев в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как россияне могут повлиять на благоустройство своих городов».

Так, гости рассказали, что, к примеру, желание жильцов не позволять автовладельцам ездить по их двору не всегда может быть оправдано.

«Они ставят так называемые малые архитектурные формы, блоки бетонные, тем самым преграждая дорогу там скорой помощи. То есть задумываются о сиюминутной истории, когда им так комфортнее. Вот поэтому нужно понимать, что часть кадастровых работ находится в зоне муниципальных образований, часть — в зоне городских властей, часть — в федеральных. В каждом из этих случаев есть свои способы согласования, просто так взять и поставить бетонный блок я бы не рекомендовал», — сообщил Андрей Малков.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Кроме того, он подсказал, куда жители могут обращаться в случае необходимости решения каких-либо проблем по благоустройству территории. С этой целью можно воспользоваться порталами «Наш Санкт-Петербург» и «Центр управления регионом». Еще один способ — обратиться к местным властям в социальных сетях.

Учредитель Ресурсного центра некоммерческих организаций также рассказал о том, как граждане могут узнать, включен ли их двор в программу по благоустройству. По его словам, такие вопросы решаются на уровне администрации района.

«Есть источники информации — местные и районные газеты, где публикуются согласованные адресные программы. Если в печатном виде пропустил, то можно найти на сайте администрации районов. В отделе благоустройства можно уточнить эти моменты. У них есть часы приема. Можете прийти и обговорить все моменты. Если вас очень волнует какой-то адрес, но по какой-то причине он не был включен в адресную программу комплексного благоустройства, то можно пробовать включить по личному заявлению», — сказал Андрей Малков.

В свою очередь Денис Калиничев рассказал о том, последует ли Петербург примеру Москвы по части оснащенности улиц и дворов видеокамерами наблюдения.

«Это затруднительно, но все же рассчитываем. В дальнейшем актуально было бы для нас», — поделился депутат муниципального округа Купчино.

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