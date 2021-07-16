Российский экологический оператор призвал россиян сдавать старые мангалы в утиль

Москва, 16 июля. Россиян попросили не бросать одноразовые мангалы на месте отдыха, а отправлять в мусорный бак для вторсырья. Их будут отправлять на переработку.

По словам руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, вес одного мангала примерно 500 граммов, а несколько тысяч штук будут весить почти тонну. Разлагаться такое количество металла будет не менее 10 лет. Кроме того, соединения металлов, из которых делаются мангалы, будут наносить вред окружающей среде, сообщает 360tv.ru.

Если отправить мангал на переработку, его очистят от всего лишнего, отправят на переплавку, потом разрежут и спрессуют в брикеты. Переработанный материал снова будет использован для производства металлических изделий, применяемых в строительстве или в автомобилестроении.

Специалисты Роскачества предупредили россиян об опасности выброшенных в мусор смартфонов. В корпусе телефонов содержится множество вредных веществ, отравляющих почву. Устаревшие гаджеты также можно сдать на переработку.