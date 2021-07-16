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Минобороны РФ потратит около 2 млрд рублей на закупку авиаракет С-13ДФ
Армия
Минобороны РФ потратит около 2 млрд рублей на закупку авиаракет С-13ДФ
авиару.рф  /  Пресс-служба авиару.рф

Москва, 16 июля. Министерство обороны России объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ, стоимость контракта на которые составляет 1,9 млрд рублей.

Согласно данным портала госзакупок, поставка ракет будет осуществляться партиями до 10 ноября 2023 года. О том, какое количество С-13ДФ всего будет закуплено, информации пока нет.

В Рособоронэкспорте напоминают, что неуправляемые авиаракеты типа С-13 относятся к классу «воздух-земля» и предназначены для уничтожения наземных целей с самолетов или вертолетов. Создано несколько различных образцов с отличающимися боевыми частями, к примеру — С-13ДФ усиленной мощности, с объемно-детонирующей смесью.

Ранее сообщалось, что на авиасалоне МАКС-2021 впервые будет представлена новейшая неуправляемая авиационная ракета С-13Б от концерна «Техмаш». Она предназначена для поражения легкоуязвимой техники и военной техники в железобетонных укрытиях, а также способна пробить насквозь до шести метров грунта и один метр железобетона.

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минобороны рф ракеты с-13дф
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