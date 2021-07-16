Политолог Марков объяснил, почему статья Путина взбесила украинских политиков

Москва, 16 июля. Статья президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов разозлила киевскую власть, заявил политолог Сергей Марков.

В эфире медиацентра «Патриот» эксперты обсудили украинскую политику. Марков порассуждал на тему того, почему статья Путина вызвала такое негодование на Украине.

По словам эксперта, власти Украины восприняли слова российского президента о единстве народов как намерение того, что Москва якобы хочет «присоединить» к себе украинские территории.

«Они чувствуют, что народ Украины, скорее, поддержит Путина и воссоединение территорий Украины с Россией, а не банду, ответственную за разорение, нищету, гражданскую войну, репрессии и террор», — объяснил Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что Украина вершит судебные реформы под диктовку Запада. Киев раскритиковали за закон, разрешающий иностранцам вмешиваться в работу украинских судей.