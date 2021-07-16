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Врачи в Архангельске спасли жизнь малышу, у которого в горле застряла семечка

  /   Обновлено: 16 июля 2021 18:30
Общество
Врачи в Архангельске спасли жизнь малышу, у которого в горле застряла семечка
pixabay.com

Архангельск, 16 июля. Врачи архангельской больницы спасли жизнь малышу, который не мог самостоятельно дышать из-за застрявшей в горле семечки.

Годовалый ребенок, который не мог самостоятельно дышать, поступил в Архангельск рейсом санавиации из Ненецкой окружной больницы. Врачи детской областной больницы подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Затем после проведения компьютерной томографии, они обнаружили, что причиной затруднения дыхания оказалось подсолнечное семечко.

Семя закрыло проход главного бронха. С помощью эндоскопического оборудования и инструмента врачам удалось извлечь его и успешно нормализовать дыхательные пути ребенка.

Медики пермской городской больницы им. Гринберга спасли жизнь 20-летней жительницы Чайковского. После рождения дочки женщина почувствовала резкую боль в голове, и онемение части тела.

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