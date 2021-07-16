Победители Евровидения-2021 Maneskin взбудоражили поклонников новым клипом

Рим, 16 июля. Победители песенного конкурса «Евровидение» рок-группа Maneskin порадовала поклонников новым откровенным видео. Музыканты записали клип на композицию I Wanna Be Your Slave.

Новое видео было опубликовано на YouTube-канале музыкального коллектива. Видео получилось таким же провокационным, как и название композиции. Основная идея клипа — продемонстрировать разные виды любви, развеяв гендерные стереотипы и условности.

Большая часть внимания в видео уделяется солисту коллектива Дамиано Давиду. В одной сцене исполнитель откровенно целует барабанщика Итана Торкио. Он совершенно свободно щеголяет в женском эротическом нижнем белье и красит губы алой помадой.

На видео установлено возрастное ограничение, согласно которому его могут смотреть лишь зрители, достигшие совершеннолетия. Меньше чем за сутки клип собрал более пяти миллионов просмотров. Под публикацией сразу же появилось огромное количество восторженных отзывов, в основном поклонниц Maneskin из России.

После победы на песенном конкурсе итальянские музыканты стали известны по всей Европе, но особенно в России. Одна из последних фотосессий вокалиста группы произвела настоящий фурор. Под снимками Дамиано Давида появилось огромное количество комментариев на русском языке.