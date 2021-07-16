Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:49
18:48
Политика
Госдума и МИД России обсудили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
18:46
Общество
Власти Тувы усилили ограничения по коронавирусу
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
Все новости

Победители Евровидения-2021 Maneskin взбудоражили поклонников новым клипом
Шоу-бизнес
Победители Евровидения-2021 Maneskin взбудоражили поклонников новым клипом
Global Look Press  /  Tommy Holl/Tt

Рим, 16 июля. Победители песенного конкурса «Евровидение» рок-группа Maneskin порадовала поклонников новым откровенным видео. Музыканты записали клип на композицию I Wanna Be Your Slave.

Новое видео было опубликовано на YouTube-канале музыкального коллектива. Видео получилось таким же провокационным, как и название композиции. Основная идея клипа — продемонстрировать разные виды любви, развеяв гендерные стереотипы и условности.

Большая часть внимания в видео уделяется солисту коллектива Дамиано Давиду. В одной сцене исполнитель откровенно целует барабанщика Итана Торкио. Он совершенно свободно щеголяет в женском эротическом нижнем белье и красит губы алой помадой.

На видео установлено возрастное ограничение, согласно которому его могут смотреть лишь зрители, достигшие совершеннолетия. Меньше чем за сутки клип собрал более пяти миллионов просмотров. Под публикацией сразу же появилось огромное количество восторженных отзывов, в основном поклонниц Maneskin из России.

После победы на песенном конкурсе итальянские музыканты стали известны по всей Европе, но особенно в России. Одна из последних фотосессий вокалиста группы произвела настоящий фурор. Под снимками Дамиано Давида появилось огромное количество комментариев на русском языке.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Победители Евровидения-2021 Maneskin взбудоражили поклонников новым клипом
евровидение maneskin дамиано давид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru