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Банки согласовали с правительством постепенный переход на российское ПО

  /   Обновлено: 16 июля 2021 18:40
Экономика
Банки согласовали с правительством постепенный переход на российское ПО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 июля. Кредитные организации будут внедрять отечественное программное обеспечение (ПО) по мере истечения действия лицензии.

Минцифры России достигло договоренности с представителями рабочей группы банковского сектора на заседании, посвященном импортозамещению в сфере ПО и оборудования. РБК передает информацию об итогах заседания со слов главы рабочей группы и председателя совета директоров «Киви Банка» Марии Шевченко.

Основанием для перехода служит закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», вступивший в силу еще в 2018 году. Банковский сектор выступал с просьбами к Центробанку о переносе сроков. Достигнутые сегодня договоренности говорят о том, что банки утвердят план перехода в 2023 году.

Российские кредитные организации часто охотно внедряют технологические нововведения. Так. Сбербанк и «ЮMoney» быстро интегрировали систему быстрых платежей по QR-коду.

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