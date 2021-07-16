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Труп мужчины с разбитыми лицом нашли в саратовской квартире
Происшествия
Труп мужчины с разбитыми лицом нашли в саратовской квартире
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Саратов, 16 июля. Полиция выясняет причину смерти мужчины, труп которого нашли в коммунальной квартире.

Житель Красного Текстильщика пришел в комнату к своему приятелю, который снимал жилье у него в коммунальной квартире, и обнаружил там его труп. Тело 54-летнего мужчины нашли на улице Калинина. Хозяин сообщил о случившемся в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели труп и выявили на лице погибшего повреждения, после чего назначили судмедэкспертизу. По факту случившегося проводится проверка.

Еще один труп нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге, сообщило URA.RU.

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