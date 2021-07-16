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Мантуров принял участие в совещании представителей стран ШОС
Политика
Мантуров принял участие в совещании представителей стран ШОС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 июля. Совещание министров промышленности государств — членов ШОС состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем принял участие представитель России.

В ходе мероприятия стороны обсудили текущие состояние и перспективы сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса заставил многие страны закрыть границы. Это негативно отразилось на кооперационных связях и цепочках поставок.

«Поэтому дополнительная координация нашей с вами работы по всей индустриальной повестке сегодня действительно необходима», — заявил российский министр.

Мантуров отметил, что приоритетными направлениями сотрудничества являются техрегулирование, фармацевтика, искусственный интеллект, робототехника и электронная торговля. Кроме того, руководитель ведомства напомнил о намерениях многих стран достигнуть углеродной нейтральности. Министр подчеркнул, что один из важных элементов процесса является развитие сегмента электрического и водородного транспорта. Россия уже имеет наработки в этих сферах.

Ранее Денис Мантуров заявил, что Россия не испытывает сложностей с поставками вакцин от коронавируса. В гражданский оборот выпущено более 43 млн доз препаратов.

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