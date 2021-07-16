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Военнослужащие ВСУ 28 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

  /   Обновлено: 16 июля 2021 18:32
Армия
Военнослужащие ВСУ 28 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 16 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины 28 раз обстреляли территорию ДНР за минувшую неделю. Об этом заявил заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в ходе обстрелов применялась ствольная артиллерия калибра 122 миллиметра, а также минометы и гранатометы. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Басурин также добавил, что украинские силовики продолжают минировать дороги в населенных пунктах Донбасса, которые находятся под контролем Киева. Так, 15 июля военнослужащие ВСУ установили минно-взрывные заграждения на окраине населенного пункта Семигорье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского президента, он планирует обсудить данный вопрос с лидерами стран «нормандской четверки».

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