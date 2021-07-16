Военнослужащие ВСУ 28 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 16 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины 28 раз обстреляли территорию ДНР за минувшую неделю. Об этом заявил заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в ходе обстрелов применялась ствольная артиллерия калибра 122 миллиметра, а также минометы и гранатометы. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Басурин также добавил, что украинские силовики продолжают минировать дороги в населенных пунктах Донбасса, которые находятся под контролем Киева. Так, 15 июля военнослужащие ВСУ установили минно-взрывные заграждения на окраине населенного пункта Семигорье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского президента, он планирует обсудить данный вопрос с лидерами стран «нормандской четверки».