Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:48
18:46
Общество
Власти Тувы усилили ограничения по коронавирусу
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
18:32
Общество
Путин поручил разработать программу развития медицинской реабилитации в России
Все новости

Группа Iron Maiden выпустила новый клип от бывших руководителей Pixar
Общество
Группа Iron Maiden выпустила новый клип от бывших руководителей Pixar
Кадр из клипа «Iron Maiden – The Writing On The Wall»

Лондон, 16 июля. Британская хеви-метал-группа Iron Maiden выпустила новый анимационный клип после шести лет молчания. К музыкальному видео приложили руку бывшие руководители студии Pixar.

Клип на песню The Writing On The Wall опубликовали на YouTube-канале Iron Maiden. Концепцию видео разработал вокалист группы Брюс Дикинсон. Именно он привлек к работе Марка Эндрюса и Эндрю Гордона, трудившихся на студии Pixar. Созданием ролика также занимались режиссер Никос Ливси и его лондонская студия анимации Blinklnk.

В новом клипе Iron Maiden затрагивается тема политики — на видео показаны лидеры разных стран в постапокалиптичном мире. Кроме того, в ролике есть библейский сюжет.

Студия Pixar славится полнометражными мультфильмами, которые обычно получают положительную оценку зрителей и профессионалов. Например, анимационный фильм «Душа» удостоился премии «Оскар».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Группа Iron Maiden выпустила новый клип от бывших руководителей Pixar
клип pixar iron maden
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru