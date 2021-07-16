Группа Iron Maiden выпустила новый клип от бывших руководителей Pixar

Лондон, 16 июля. Британская хеви-метал-группа Iron Maiden выпустила новый анимационный клип после шести лет молчания. К музыкальному видео приложили руку бывшие руководители студии Pixar.

Клип на песню The Writing On The Wall опубликовали на YouTube-канале Iron Maiden. Концепцию видео разработал вокалист группы Брюс Дикинсон. Именно он привлек к работе Марка Эндрюса и Эндрю Гордона, трудившихся на студии Pixar. Созданием ролика также занимались режиссер Никос Ливси и его лондонская студия анимации Blinklnk.

В новом клипе Iron Maiden затрагивается тема политики — на видео показаны лидеры разных стран в постапокалиптичном мире. Кроме того, в ролике есть библейский сюжет.

Студия Pixar славится полнометражными мультфильмами, которые обычно получают положительную оценку зрителей и профессионалов. Например, анимационный фильм «Душа» удостоился премии «Оскар».