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Food Expo 2021: в Дамаске прошла сельскохозяйственная выставка

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:31
Весь мир
Food Expo 2021: в Дамаске прошла сельскохозяйственная выставка
Федеральное агентство новостей  / 

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) прошла сельскохозяйственная выставка Food Expo 2021. В ней приняли участие около 80 предприятий из сферы пищевой промышленности, представившие свою продукцию.

На стендах сирийских компаний были выставлены продукты питания, сырье, машины для сбора, переработки и упаковки урожая, а также другие образцы высококачественных товаров местного производства. Организацией мероприятия занималась компания Delta Group.

Подробности с места проведения Food Expo 2021 читайте в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Современная Сирия делает ставку на развитие сельскохозяйственного сектора для того, чтобы самостоятельно обеспечивать граждан необходимыми продуктами питания. Отрасль активно развивается, а власти стимулируют земледелие за счет субсидий и помощи фермерам.

Кроме того, улучшает ситуацию и усиление взаимодействия фермерских хозяйств с национальными компаниями продовольственного сектора. Об этом рассказал глава Министерства сельского хозяйства САР Хасан Катна.

«Посредством сотрудничества сельского хозяйства с предприятиями пищевой промышленности можно увеличить производство вдвое. Это позволит повысить доход фермеров и решить проблему дефицита продуктов в магазинах», — отметил министр в интервью ФАН.

Food Expo 2021: в Дамаске прошла сельскохозяйственная выставка
Федеральное агентство новостей  / 

Катна подчеркнул, что развитие сотрудничества между производителями внутри страны не только повышает их доходы, но и позволяет обеспечить потребителей качественным продовольствием по доступной цене. При этом наращивание масштабов производства создает хорошие перспективы для торговли с другими государствами.

«Перед нами стоит задача заинтересовать иностранных потребителей в сирийской продукции. Сирия, несмотря на войну и острый кризис, продолжает производство и даже способна экспортировать свою продукцию в другие страны», — считает глава Минсельхоза.

Food Expo 2021: в Дамаске прошла сельскохозяйственная выставка
Федеральное агентство новостей  / 

Хасан Катна также отметил важность дружбы между Россией и Сирией, результатом которой становится взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Сегодня республика особенно заинтересована в российских технологиях и нетрадиционных исследованиях, таких как био- и нанотехнологии, генная инженерия и др.

Сейчас Дамаск рассчитывает приобрести оборудование для своих лабораторий и мониторинга фермерских земель. Кроме того, сирийцы планируют воспользоваться российским опытом разведения шмелей для опыления овощей и фруктов на сельскохозяйственных комбинатах.

Food Expo 2021: в Дамаске прошла сельскохозяйственная выставка
Федеральное агентство новостей  / 

«Россия является высокоразвитым государством в области сельского хозяйства и производства. Мы договариваемся с российской стороной о создании компаний, которые смогут предоставить сирийским фермерам в аренду необходимое оборудование для посева и выращивания культур. Эта мера призвана уменьшить затраты крестьян на производство продукции», — сообщил министр.

В настоящее время уже существуют соглашения о совместных исследованиях в области защиты растений. Старт этой инициативы вскоре начнется на цитрусовых плантациях в сирийской провинции Латакия.

В последние месяцы САР наращивает темпы продвижения национальных товаров и услуг как внутри страны, так и за ее пределами. Недавно в столице прошло несколько выставок международного масштаба: Syria HiTech, посвященная современным технологиям, Buildex, сконцентрированная на строительной отрасли, и SirPetro, где были представлены компании нефтегазового сектора.

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сирия дамаск выставка Food Expo 2021
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