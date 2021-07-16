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Ученые выяснили, что физическая активность помогает снизить риск рака кишечника
Общество
Ученые выяснили, что физическая активность помогает снизить риск рака кишечника
pixabay.com

Ньюкасл, 16 июля. Исследование выявило, что молекулы, попадающие в кровоток в процессе физических нагрузок, могут воздействовать на раковые клетки кишечника, тормозя их рост.

Ученые заявляют, что физические упражнения помогают людям поддерживать здоровую массу тела. Научная работа специалистов из школы биомедицины Ньюкасла доказывает, что это действительно так, при чем даже если активный спорт не способствует потере веса.

Несмотря на то, что речь идет о предварительных результатах, понимание механизмов, связывающие физическую активность с риском рака, поможет в дальнейшем разработать эффективные программы упражнений по предотвращению рака. Научную работу показали на ежегодной конференции Physiology 2021.

Физические нагрузки могут компенсировать негативное влияние некачественного сна и недосыпа на здоровье. Об этом заявили исследователи из Австралии.

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