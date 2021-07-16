Димаш на «Славянском базаре» объяснил, чем казахи отличаются от белорусов

Витебск, 16 июля. Казахский исполнитель Димаш Кудайберген стал одним из членов жюри «Славянского базара». На пресс-конференции артист рассказал о своем отношении к жителям Белоруссии.

Несколько лет назад артист участвовал в конкурсной программе и завоевал Гран-при фестиваля. С тех пор его карьера заметно продвинулась и теперь он входит в состав жюри, где оценивает молодых исполнителей. Многие поклонники Димаша приехали, чтобы насладиться живым номером своего кумира.

Перед выступлением артист пообщался с журналистами и поклонниками в рамках большой пресс-конференции. Несмотря на жаркую погоду, Димаш не изменил себе — появился на публике в костюме, застегнутом на все пуговицы. Отрывок интервью был опубликован в официальном Instagram-аккаунте звезды.

Во время пресс-конференции исполнитель поблагодарил организаторов и поклонников проекта и даже пошутил, отметив, чем отличаются казахи от белорусов.

«Спасибо, что не забываете меня, я очень люблю Беларусь, люблю фестиваль и благодарен ему за все. Мне кажется, что белорусы такие же родные для меня как казахи, только внешне посветлее», — с улыбкой сказал Димаш со сцены.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске в этом году проходит с 14 по 19 июля. Открывал программу президент Белоруссии Александр Лукашенко, который рассказал о истории создания мероприятия.