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Акция «Единый день фольклора» пройдет во Владимирской области
Общество
Акция «Единый день фольклора» пройдет во Владимирской области
Global Look Press  /  Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Владимир, 16 июля. Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова проведет всероссийскую акцию «Единый день фольклора». Мероприятие пройдет в онлайн и офлайн форматах.

Концерт в центре города на Георгиевской улице смогут посетить все вакцинированные жители Владимирской области или обладатели отрицательного ПЦР-теста. На мероприятии будут выступать крупные региональные фольклорные коллективы.

«В воскресенье, в рамках всероссийской акции во Владимире на улице Георгиевской выступят фольклорные коллективы — ансамбль «Напевы Ополья» (г. Юрьев-Польский) и «Владимирские рожечники»», — сообщает издание «Владимирские Ведомости».

Недалеко от места проведения концерта будет работать областная ярмарка с товарами местных мастеров. По словам организаторов, концерт будет проходить под открытым небом на огороженной территории.

Ранее стало известно о запуске проекта «Музыкальная провинция». В показательной программе примут участие творческие коллективы областной филармонии.

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