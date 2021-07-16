Акция «Единый день фольклора» пройдет во Владимирской области

Владимир, 16 июля. Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова проведет всероссийскую акцию «Единый день фольклора». Мероприятие пройдет в онлайн и офлайн форматах.

Концерт в центре города на Георгиевской улице смогут посетить все вакцинированные жители Владимирской области или обладатели отрицательного ПЦР-теста. На мероприятии будут выступать крупные региональные фольклорные коллективы.

«В воскресенье, в рамках всероссийской акции во Владимире на улице Георгиевской выступят фольклорные коллективы — ансамбль «Напевы Ополья» (г. Юрьев-Польский) и «Владимирские рожечники»», — сообщает издание «Владимирские Ведомости».

Недалеко от места проведения концерта будет работать областная ярмарка с товарами местных мастеров. По словам организаторов, концерт будет проходить под открытым небом на огороженной территории.

Ранее стало известно о запуске проекта «Музыкальная провинция». В показательной программе примут участие творческие коллективы областной филармонии.