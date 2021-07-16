Сельчанин из-за женщины убил топором коллегу в Рязанской области

Рязань, 16 июля. Двое рабочих во время застолья узнали, что любят одну и ту же женщину. Как стало известно ФАН, один из мужчин после этого известия убил своего соперника колуном для заготовления дров.

Преступление было совершено 14 июля в селе Мордово Рязанской области. Двое мужчин злоупотребляли спиртными напитками в квартире потерпевшего. Внезапно у них возникли разногласия из-за одной женщины. Подозреваемый вспылил и ударил своего соперника по голове металлической частью колуна, предназначенного для колки дров. Потерпевший упал замертво. Обеспокоенный произошедшим мужчина через соседей вызвал медиков. Врачи незамедлительно приехали на место происшествия и констатировали смерть местного жителя.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления задержан, от него получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Ирина Котова.

Как выяснили силовики, к совершению преступления изначально не было никаких предпосылок.

«Мужчины работали на одном из муниципальных предприятий разнорабочими, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Они решили уединиться и распить пару бутылок алкоголя. В процессе разговора выяснилось, что погибший ранее встречался с местной жительницей, с которой в момент трагедии закрутил роман подозреваемый. На этой почве между мужчинами случился конфликт, который закончился убийством».

Оба жителя Рязанской области ранее были неоднократно судимы за преступления против личности и кражи.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Сейчас он находится в местном изоляторе временного содержания. Следователи предполагают отправить его под арест на время расследования уголовного дела. Если вина ревнивца будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.