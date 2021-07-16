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Политолог Марков: Байден и Меркель не имеют единой позиции по Украине

  /   Обновлено: 16 июля 2021 18:01
Политика
Политолог Марков: Байден и Меркель не имеют единой позиции по Украине
Global Look Press  /  Doug Mills/Consolidated News Photos

Санкт-Петербург, 16 июля. Соединенные Штаты и Германия, как и остальные страны Запада, не знают, что им делать с Украиной, заявил российский политолог Сергей Марков.

В эфире медиацентра «Патриот» эксперты обсудили прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне. В рамках мероприятия Сергей Марков рассказал, почему лидеры стран не стали включать вопросы по Украине в итоговую декларацию.

«Мне кажется, отсутствие Украины в итоговой декларации Байдена и Меркель не означает, что вопрос не обсуждался. Я думаю, что он обсуждался, однако сейчас у Байдена и Меркель нет единства позиции, как и вообще нет консолидированной позиции у Запада, что сейчас делать с Украиной», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что в 2013 году Соединенные Штаты, по сути, объявили Украине гибридную войну. Спустя год Вашингтон разгромил страну и обеспечил гибридную оккупацию украинского государства.

«И теперь немного не знают, что делать с этой оккупированной страной», — сообщил Марков.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее пожаловались на безрезультатные переговоры главы государства в Берлине. По словам советника администрации лидера Алексея Арестовича, Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России.

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