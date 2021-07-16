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Госсоветник Стариков предложил выдавать россиянам продовольственные сертификаты

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:47
Экономика
Госсоветник Стариков предложил выдавать россиянам продовольственные сертификаты
pixabay.com

Москва, 16 июля. Как можно улучшить ситуацию с ценами на продукты, рассказал действительный государственный советник Российской Федерации Иван Стариков.

Профессор Института экономики Российской академии наук объяснил, что есть инфляция потребительская, а есть продовольственная. Именно вторая ощутимо увеличивает цифры, по которым потом отчитываются статистические ведомства и министерство сельского хозяйства.

«Задача власти – отделить бедных от богатых и помочь бедным», — заявил он.

В эфире Общественной Службы Новостей госсоветник назвал одной из проблем, что аграрные холдинги под ключ берут западные технологии. Из-за этого основная прибыль остается за пределами России.

На поддержку малообеспеченного населения страны необходимо потратить около 1,5 трлн рублей, уверен Стариков. Это должны быть не единовременные выплаты по десять тысяч рублей, а ежемесячные — по пять тысяч.

«Но не деньгами, а продовольственными сертификатами», — добавил Стариков.

Способы сдерживания цен на продукты планирует рассмотреть «Единая Россия». В дискуссии на площадке партии примут участие представители крупных продуктовых сетей, сенаторы и депутаты всех уровней.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ включил в список продуктов, которые могут подорожать нынешней осенью, крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. Рост цен на продовольствие продолжится, потому что нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом, цитирует его «ФедералПресс».

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