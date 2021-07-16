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Жители Владимирской области пойдут под суд за жестокую расправу из-за долга
Происшествия
Жители Владимирской области пойдут под суд за жестокую расправу из-за долга
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Владимир, 16 июля. Сотрудники СК окончили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они будут отвечать за расправу и кражу по предварительному сговору.

По версии СУ СКР по Владимирской области, 24-летний фигурант решил, что начальник не полностью рассчитался с ним за работу. Обвиняемый задумал расправиться с потерпевшим. К делу он привлек 33-летнего приятеля.

Они приехали к бывшему работодателю. Между мужчинами разгорелся конфликт. Злоумышленники стали избивать жертву кирпичом и трубой, а затем задушили электрическим шнуром. Труп они обернули в пленку и выкинули в овраг. С места преступления фигуранты украли инструменты на 35 тысяч рублей.

Житель Красноярского края решил отомстить бывшему работодателю. Злоумышленник попытался устроить пожар на проходной предприятия.

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кража убийство зарплата
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