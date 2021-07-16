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Военный эксперт рассказал, чем загадочный истребитель ВКС РФ будет уничтожать авианосцы

  /   Обновлено: 16 июля 2021 18:06
Армия
Военный эксперт рассказал, чем загадочный истребитель ВКС РФ будет уничтожать авианосцы
pixabay.com

Москва, 16 июля. Новейший одномоторный российский истребитель может получить на вооружение гиперзвукового «убийцу авианосцев», пишут СМИ.

Российское предприятие «Ростех» готовится к презентации нового легкого истребителя пятого поколения, оснащенного одним двигателем, отметил журналист издания life.ru Сергей Андреев. По его словам, представители компании покажут самолет уже 20 июля в ходе авиасалона МАКС, после чего тайна внешнего вида крылатой машины будет раскрыта.

Разработка российских инженеров получит один двигатель, которым может оказаться силовая установка ВК-10М. Этот образец создавался несколько лет назад сотрудниками КБ «Климов» для перспективного одномоторного истребителя, однако точная судьба этого проекта оказалась покрыта тайной. В настоящий момент прототип самолета уже находится на аэродроме Жуковский, однако он скрыт чехлом, из-за чего визуальное определение типа силовой установки не представляется возможным.

Ракетное и бомбовое вооружение самолета будет скрыто во внутренних отсеках, однако загадочный истребитель ВКС РФ сможет нести боеприпасы и на внешней подвеске, отметил военный эксперт. Наиболее интересным моментом является возможность оснащения крылатой машины единой противокорабельной ракетой, созданием электронной начинки которой занимаются сотрудники Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь».

Гиперзвуковая ракета, которой будет вооружен новый истребитель, разрабатывается для уничтожения морской техники, в частности, авианосцев, с безопасного расстояния, уточнил журналист. По его словам, подобный боеприпас получит также и различные защитные системы, к примеру, для подавления радаров средств противовоздушной обороны потенциальных противников. Максимальный радиус действия ракеты превышает тысячу километров. Автор материала сослался на источники в ОПК, которые заявили, что при успешном завершении разработки боеприпаса и запуске его серийного производства, российские войска получат ракету, способную бороться с вражескими кораблями на любом театре военных действий.

Создаваемый гиперзвуковой боеприпас, а точнее его макет, уже был испытан в начале 2021 года посредством истребителя Су-57, уточнил журналист. Он объяснил, что эта ракета является уменьшенным вдвое вариантом «Кинжала», которым оснастить легкую одномоторную крылатую машину попросту невозможно.

Ранее американские аналитики рассказали о серьезных проблемах с силовыми установками американских истребителей пятого поколения F-35. Они подчеркнули, что 46 самолетов в настоящий момент попросту остались без двигателей и не могут взлететь. Трудности возникли из-за слишком быстрого износа теплозащитного покрытия лопастей турбин, уточнили авторы материала.

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Все новости / Армия / Военный эксперт рассказал, чем загадочный истребитель ВКС РФ будет уничтожать авианосцы
россия истребитель авианосцы гиперзвуковая ракета
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