Аршавин предложил объединить РПЛ и УПЛ

Санкт-Петербург, 16 июля. Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин призвал объединить чемпионаты России и Украины.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин считает, что РПЛ и УПЛ станут привлекательнее, если их объединить. Об этом экс-полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» рассказал в интервью изданию «Чемпионат».

«В этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ», — заявил Аршавин.

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля. В первом матче «Ростов» на своем стадионе сыграет с московским «Динамо». Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».

Ранее Александр Кержаков заявил, что Аршавин смог бы и сейчас играть в клубе РПЛ. Профессиональную карьеру экс-футболист «Зенита» завершил в 2018 году.