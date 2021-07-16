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Аршавин предложил объединить РПЛ и УПЛ

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:49
Спорт
Аршавин предложил объединить РПЛ и УПЛ
vk.com/zenit  /  Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 16 июля. Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин призвал объединить чемпионаты России и Украины.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин считает, что РПЛ и УПЛ станут привлекательнее, если их объединить. Об этом экс-полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» рассказал в интервью изданию «Чемпионат».

«В этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ», — заявил Аршавин.

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля. В первом матче «Ростов» на своем стадионе сыграет с московским «Динамо». Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».

Ранее Александр Кержаков заявил, что Аршавин смог бы и сейчас играть в клубе РПЛ. Профессиональную карьеру экс-футболист «Зенита» завершил в 2018 году.

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