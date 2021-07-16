Турецкие интернет-пользователи призвали Анкару поскорее купить у Москвы С-500

Анкара, 16 июля. Турецкое издание поделилось с читателями новостью о скором появлении в России нового ЗРК С-500 «Прометей». Турки призвали власти страны скорей начать их закупку.

Накануне глава зенитных ракетных войск ВКС РФ Сергей Бабаков заявил, что новая система противовоздушной обороны уже успешно прошла испытания и в 2022 году отправится в войска. Первыми новые системы получат Ракетные войска стратегического назначения, а после новинка обеспечит дополнительный слой защиты для Крыма, указывает «НьюИнформ».

Бабаков отметил, что возможности новых межконтинентальных баллистических ракет, которыми будет оснащен «Прометей», позволят еще на подлете уничтожать гиперзвуковые самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. В Минобороны РФ уверены, что системы нового поколения станут краеугольным камнем национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны вместе с комплексами С-400 и С-300. Новость о скором пополнении семейства «С» появилась не только в российской прессе, но и турецкой газете Haber7.

Читатели Haber7 остались под сильным впечатлением от статьи. Среди них нашлось много тех, кто призвал Анкару начать немедленную закупку у России и наладить совместное производство.

«Давайте купим С-500 немедленно. Пусть подлые США бесятся. Посмотрим, смогут ли они по-прежнему нести всю эту чушь», — радикально высказался «Гражданин».

Ранее американские военные эксперты заключили, что новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 может превратить в груду хлама любое наступательное оружие США.