Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:47
18:46
Общество
Власти Тувы усилили ограничения по коронавирусу
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
18:32
Общество
Путин поручил разработать программу развития медицинской реабилитации в России
Все новости

Турецкие интернет-пользователи призвали Анкару поскорее купить у Москвы С-500

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:42
Армия
Турецкие интернет-пользователи призвали Анкару поскорее купить у Москвы С-500
Федеральное агентство новостей

Анкара, 16 июля. Турецкое издание поделилось с читателями новостью о скором появлении в России нового ЗРК С-500 «Прометей». Турки призвали власти страны скорей начать их закупку.

Накануне глава зенитных ракетных войск ВКС РФ Сергей Бабаков заявил, что новая система противовоздушной обороны уже успешно прошла испытания и в 2022 году отправится в войска. Первыми новые системы получат Ракетные войска стратегического назначения, а после новинка обеспечит дополнительный слой защиты для Крыма, указывает «НьюИнформ».

Бабаков отметил, что возможности новых межконтинентальных баллистических ракет, которыми будет оснащен «Прометей», позволят еще на подлете уничтожать гиперзвуковые самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. В Минобороны РФ уверены, что системы нового поколения станут краеугольным камнем национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны вместе с комплексами С-400 и С-300. Новость о скором пополнении семейства «С» появилась не только в российской прессе, но и турецкой газете Haber7.

Читатели Haber7 остались под сильным впечатлением от статьи. Среди них нашлось много тех, кто призвал Анкару начать немедленную закупку у России и наладить совместное производство.

«Давайте купим С-500 немедленно. Пусть подлые США бесятся. Посмотрим, смогут ли они по-прежнему нести всю эту чушь», — радикально высказался «Гражданин».

Ранее американские военные эксперты заключили, что новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 может превратить в груду хлама любое наступательное оружие США.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Турецкие интернет-пользователи призвали Анкару поскорее купить у Москвы С-500
турция прометей с-500
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru