В США пытаются разгадать тайну российского «шахматного» истребителя

Вашингтон, 16 июля. Россия готовится к презентации новейшего истребителя пятого поколения, однако в США уже гадают о том, какой будет эта крылатая машина.

Представители компании «Ростех» заявили о скорой презентации новейшего легкого одномоторного истребителя, который будет показан в ходе авиасалона МАКС-2021. Чтобы еще больше подогреть интригу, сотрудники предприятия опубликовали загадочное видео, на кадрах которого показаны пилоты из Аргентины, Вьетнама, ОАЭ и Индии, что, по всей видимости, является отсылкой к экспортной направленности образца. Однако в редакции американского портала The Drive решили подробнее рассмотреть всю имеющуюся на текущий момент информацию об истребителе и предположить, каким же будет новый самолет из России. Перевод статьи военного аналитика из США Томаса Ньюдика приводит «ПолитРоссия».

Рекламная компания нового истребителя, содержащая большое количество элементов, так или иначе связанных с шахматами, ознаменовалась слоганом «Шах и мат», напомнили авторы материала. Дебют крылатой машины состоится на авиасалоне МАКС-2021, однако американский журналист уже пытается разгадать тайну российского «шахматного» истребителя.

Помимо ролика, в Сети оказалась и фотография, на которой запечатлен самолет в черном тканевом чехле, скрывающем детали внешнего вида образца. Эксперт отметил, что пока неясно, что скрывается под этим полотном: готовый прототип или же макет. По его мнению, в основе конструкции «шахматного» самолета может лежать проект легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС), который разрабатывался сотрудниками компании «МиГ».

«Идея о создании ЛМФС появилась в 1980-х годах. Тогда планировалось, что новый истребитель заменит МиГ-29. Однако после распада Советского Союза работа над проектом была приостановлена», — подчеркнул автор материала.

Несмотря на распад СССР, идея создания подобного самолета не канула в лету, подчеркнул Ньюдик. Он уточнил, что изначально ЛМФС должен был быть двухмоторным, однако позже появился и одномоторный вариант. Журналист также предположил, что российские инженеры при создании нового истребителя использовали наработки и современные технологии, примененные в ходе разработки Су-57. Эксперт указал на вероятные стелс-характеристики «шахматного» самолета и маневренные качества.

Ранее российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что у России имеется продвинутое оружие, способное эффективно уничтожать американские стелс-истребители F-35. По его словам, в случае вооруженного конфликта между РФ и США, американские самолеты пятого поколения окажутся попросту бесполезными.