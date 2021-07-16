Впереди планеты всей: балерина объяснила, почему русский балет — лучший в мире

Российский балет славится как историческими, так и современными постановками. Об этом в беседе с ФАН заявила балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова.

Девушка отметила, что Мариинский театр благодаря своим постановкам известен всему миру, но пандемия коронавируса остановила зарубежные гастроли.

«Наш балет знают во всем мире. До пандемии мы были открыты миру: мы гастролировали, показывали свое искусство в разных странах, знакомили различные страны и города с нашими спектаклями и артистами. Очень жаль, что сейчас все заморозилось», — сказала она.

Багаутдинова подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию, в России делают все возможное, чтобы театры продолжили работать и выпускать новые постановки.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это огромное счастье. Отрадно, что искусство в России не остановилось. Для балета это важно, наверное, важнее, чем в других видах искусств, так как балетный век очень короткий. Выражаю огромную благодарность всем, кто это понимает и разрешает при определенных эпидемиологических ограничениях продолжать работу. Это очень важно», — сказала она.

Кроме того, артистка отметила, что является поклонницей именно отечественного балета.

«Я очень люблю российский балет. Наш балет впереди планеты всей: замечательные исторические постановки, которые возобновляются и сохраняются, также интересны и современные прочтения», — заключила она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ильмира Багаутдинова родилась в Ленинграде в 1981 году в семье известных танцовщиков Мариинского театра — Ольги Вторушиной и Равиля Багаутдинова. В 1999 году окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и была зачислена в труппу Мариинского театра, ныне официально числится в кордебалете.

Ранее телеведущая и актриса Лера Кудрявцева отправила свою двухлетнюю дочь в детский лагерь для занятий балетом. Знаменитость опубликовала снимок с девочкой и отметила, что это первый подобный опыт в жизни ребенка.