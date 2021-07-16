Недовольство усиливается: жители ЦАР вышли на очередной митинг против миссии ООН

Банги, 16 июля. Центральноафриканцы вышли на новую акцию протеста против деятельности миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Жители ЦАР выразили недовольство по поводу присутствия контингента «голубых касок» в республике, а также заблокировали дорогу возле штаб-квартиры международной организации. Демонстранты размахивали плакатами с надписью «Стоп МИНУСКА». Тем самым горожане хотели сказать, что более не намерены терпеть преступления сотрудников ООН.

Дело в том, что недавно представители миссии спровоцировали ДТП на улице Авеню де Франс, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения. После этого они попытались скрыться с места происшествия.

Данный инцидент вызвал широкий резонанс в ЦАР. Люди вышли на масштабный митинг против МИНУСКА и потребовали привлечь к ответственности виновников аварии.

«Мы требуем, чтобы виновники несчастного случая со смертельным исходом предстали перед судом и понесли соответствующее наказание. Это поможет уменьшить боль, которую испытывают семьи погибших», — заявил один из центральноафриканцев.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Событие не оставили без внимания и общественные организации. Вице-президент Ассоциации защиты интересов жертв в Центральноафриканской Республике заявил о двуличии миссии:

«Вместо реальной помощи в борьбе с бандитами они ограничиваются громкими заявлениями и обвинениями в адрес вооруженных сил и российских союзников. В то же время «голубые каски» являются пособниками врагов нашего государства, пользуются нашими несчастьями. Позор МИНУСКА! Нашей стране не нужна миссия ООН! Мы требуем ее вывода из Центральноафриканской Республики».

Участники стихийной демонстрации заявили о необходимости завершения работы миссии ООН в стране.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. «Голубые каски» пришли, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандировали протестующие.

Недавно жители ЦАР призвали главу МИНУСКА Манкера Ндиай к ответу за преступления сотрудников организации. После того, как он опубликовал несколько постов в Twitter о мнимых успехах миссии, центральноафриканские пользователи начали активно критиковать его деятельность.

«А кроме этого? Вы все еще здесь, чтобы поддержать перед ООН сохранение оружейного эмбарго. Что за игра? Могу ли я получить ответ?» — написала Жюли Дузима, гражданка республики.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Необходимо отметить, что это не первое ДТП, виновниками которого стали миротворцы. Не так давно они протаранили еще одно мотоциклетное такси, в результате чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

Сотрудники МИНУСКА попытались загладить эту ситуацию и предложили семье погибшего 1000 франков КФА (около 2 долларов) и еду, что привело центральноафриканцев в ярость. Люди вышли на митинг против присутствия контингента ООН в африканской стране.