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Недовольство усиливается: жители ЦАР вышли на очередной митинг против миссии ООН
Весь мир
Недовольство усиливается: жители ЦАР вышли на очередной митинг против миссии ООН
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 июля. Центральноафриканцы вышли на новую акцию протеста против деятельности миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Жители ЦАР выразили недовольство по поводу присутствия контингента «голубых касок» в республике, а также заблокировали дорогу возле штаб-квартиры международной организации. Демонстранты размахивали плакатами с надписью «Стоп МИНУСКА». Тем самым горожане хотели сказать, что более не намерены терпеть преступления сотрудников ООН.

Дело в том, что недавно представители миссии спровоцировали ДТП на улице Авеню де Франс, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения. После этого они попытались скрыться с места происшествия.

Данный инцидент вызвал широкий резонанс в ЦАР. Люди вышли на масштабный митинг против МИНУСКА и потребовали привлечь к ответственности виновников аварии.

«Мы требуем, чтобы виновники несчастного случая со смертельным исходом предстали перед судом и понесли соответствующее наказание. Это поможет уменьшить боль, которую испытывают семьи погибших», — заявил один из центральноафриканцев.

Недовольство усиливается: жители ЦАР вышли на очередной митинг против миссии ООН
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Событие не оставили без внимания и общественные организации. Вице-президент Ассоциации защиты интересов жертв в Центральноафриканской Республике заявил о двуличии миссии:

«Вместо реальной помощи в борьбе с бандитами они ограничиваются громкими заявлениями и обвинениями в адрес вооруженных сил и российских союзников. В то же время «голубые каски» являются пособниками врагов нашего государства, пользуются нашими несчастьями. Позор МИНУСКА! Нашей стране не нужна миссия ООН! Мы требуем ее вывода из Центральноафриканской Республики».

Участники стихийной демонстрации заявили о необходимости завершения работы миссии ООН в стране.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. «Голубые каски» пришли, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандировали протестующие.

Недавно жители ЦАР призвали главу МИНУСКА Манкера Ндиай к ответу за преступления сотрудников организации. После того, как он опубликовал несколько постов в Twitter о мнимых успехах миссии, центральноафриканские пользователи начали активно критиковать его деятельность.

«А кроме этого? Вы все еще здесь, чтобы поддержать перед ООН сохранение оружейного эмбарго. Что за игра? Могу ли я получить ответ?» — написала Жюли Дузима, гражданка республики.

Недовольство усиливается: жители ЦАР вышли на очередной митинг против миссии ООН
Федеральное агентство новостей  / Erick Ngaba

Необходимо отметить, что это не первое ДТП, виновниками которого стали миротворцы. Не так давно они протаранили еще одно мотоциклетное такси, в результате чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

Сотрудники МИНУСКА попытались загладить эту ситуацию и предложили семье погибшего 1000 франков КФА (около 2 долларов) и еду, что привело центральноафриканцев в ярость. Люди вышли на митинг против присутствия контингента ООН в африканской стране.

«Действия миротворцев бесчеловечны. Как они могли предложить семье погибшего 1000 франков?! Человеческая жизнь бесценна. Мы больше не хотим видеть их здесь. Это действительно ужасное происшествие», — посетовал горожанин.

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