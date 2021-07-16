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Роспотребнадзор продлил срок подачи данных о вакцинации 60% сотрудников

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:38
Общество
Роспотребнадзор продлил срок подачи данных о вакцинации 60% сотрудников
pixabay.com

Москва, 16 июля. Работодатели, которые не успели предоставить сведения о вакцинации 60% сотрудников, могут сделать это до 22 июля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Большинство организаций 15 июля предоставили необходимые данные о вакцинации работников. На данный момент идет сверка сведений через централизованные системы учета всех привитых по стране, говорится на сайте Роспотребнадзора.

При этом ряд учреждений не успели показать сведения о вакцинации, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований главных санитарных врачей. В связи с этим срок предоставления данных о вакцинации 60% сотрудников продлили до 22 июля. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о праве регионов вводить ограничения по COVID-19.

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