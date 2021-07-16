Бразильцы скупают оружие и обвиняют в этом президента Болсонару

Бразилиа, 16 июля. Меры по облегчению приобретения и ношения оружия, принятые при президенте Жаире Болсонару, привели к резкому росту его количества в руках обычных граждан. Об этом сообщает агентство Folha de Sao Paulo.

Согласно данным ежегодного Бразильского форума по общественной безопасности (FBSP), в декабре 2020 года количество единиц оружия, приобретенного законным способом, превысило 2 млн. Таким образом, на каждые 100 бразильцев приходится одна единица «огнестрела».

Исследование было сделано на основе информации в базах данных вооруженных сил и Федеральной полиции. В подсчет включено огнестрельное оружие, законно приобретенное гражданами, спортивными стрелками, охотниками, коллекционерами, а также компаниями.

По данным системы по регистрации оружия Федеральной полиции Sinarm, количество оружия увеличилось в два раза с 2017 по 2020 год — с 638 тысяч до 1,2 млн. Исследование показывает, что произошел рост покупки пистолетов во всех штатах без исключения. В 11 штатах, в том числе Минас-Жерайс, Байя и Параиба, показатели увеличились более чем на 100% с 2017 года. Самый большой рост был зарегистрирован в Федеральном округе — на 562%.

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Кроме того, на 43% выросло количества физических лиц, зарегистрированных в качестве охотников, стрелков или коллекционеров.

Причина роста насилия

Эти показатели вызывают беспокойство у Бразильского форума по общественной безопасности — эти категории лиц обладают почти неограниченным доступом к оружию и патронам.

Количество новых людей, регистрирующихся в качестве охотников, особенно настораживает FBSP, так как с 1967 года охота считается незаконной деятельностью в Бразилии, кроме редких исключений для контроля экзотических животных.

Федеральное агентство новостей /

«Правительство абсолютно безответственно, так как не учитывает научные знания по теме контроля над оружием в руках гражданских лиц. Есть многочисленные доказательства прямой связи между увеличением количества единиц оружия в обороте и ростом уровня насилия», — заявила представительница Совета по управлению FBSP.

Она также обвиняет президента Жаира Болсонару в волюнтаризме в вопросе приобретения и ношения оружия. По мнению критиков, это делается для удовлетворения интересов его электората.

В феврале 2020 года Болсонару подписал указы, облегчающие условия приобретения и хранения оружия и боеприпасов для граждан Бразилии для «самозащиты». Теперь все бразильцы, у которых есть лицензии, смогут приобрести до шести единиц оружия и 2000 патронов в год.