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Аргентина объявила пятидневный траур по жертвам коронавируса
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Весь мир
Аргентина объявила пятидневный траур по жертвам коронавируса
Global Look Press  /  Lucas Amorelli / Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 16 июля. Правительство Аргентины объявило национальный траур по жертвам COVID-19. Об этом сообщается в Официальном вестнике республики.

По данным Министерства здравоохранения, количество погибших от последствий коронавируса с начала пандемии достигло 100 тысяч.

Согласно указу 459/2021, подписанному президентом Альберто Фернандесом и главой кабинета министров Сантьяго Кафьеро, постановление правительства объявляет национальный траур на всей территории Аргентины в течение пяти дней.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью каждого человека, ставшего жертвой пандемии», — написано в тексте.

В указе подчеркивается, что в дни траура «национальный флаг будет поднят на всех государственных зданиях».

Более того, аргентинские власти выразили свои искренние соболезнования семьям скончавшихся из-за вируса.

Правительство Аргентины назвало пандемию COVID-19 «настоящей трагедией, поразившей человечество, приведшей к гибели и вызвавшей боль».

«Чрезвычайно важно, чтобы каждый житель страны полностью осознал риск для здоровья и жизни, к которому приводит коронавирус, и необходимость заботиться о себе и об окружающих», — подчеркивается в документе.

На сегодняшний день в южноамериканском государстве зарегистрировано 4,7 млн случаев заражения.

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