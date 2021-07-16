Аргентина объявила пятидневный траур по жертвам коронавируса

Буэнос-Айрес, 16 июля. Правительство Аргентины объявило национальный траур по жертвам COVID-19. Об этом сообщается в Официальном вестнике республики.

По данным Министерства здравоохранения, количество погибших от последствий коронавируса с начала пандемии достигло 100 тысяч.

Согласно указу 459/2021, подписанному президентом Альберто Фернандесом и главой кабинета министров Сантьяго Кафьеро, постановление правительства объявляет национальный траур на всей территории Аргентины в течение пяти дней.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью каждого человека, ставшего жертвой пандемии», — написано в тексте.

Ya está publicada la edición del 16/07/2021 del Boletín Oficial de la República Argentina.

Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) July 16, 2021

В указе подчеркивается, что в дни траура «национальный флаг будет поднят на всех государственных зданиях».

Более того, аргентинские власти выразили свои искренние соболезнования семьям скончавшихся из-за вируса.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 17.295 | Total: 4.719.952 casos



Fallecidos: 455 | Total: 100.695



Ocupación camas UTI: 5.013



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 62,2%

- AMBA: 60,1%



Reporte completo????https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) July 15, 2021

Правительство Аргентины назвало пандемию COVID-19 «настоящей трагедией, поразившей человечество, приведшей к гибели и вызвавшей боль».

«Чрезвычайно важно, чтобы каждый житель страны полностью осознал риск для здоровья и жизни, к которому приводит коронавирус, и необходимость заботиться о себе и об окружающих», — подчеркивается в документе.

На сегодняшний день в южноамериканском государстве зарегистрировано 4,7 млн случаев заражения.