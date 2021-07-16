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Олени на Ямале начали посылать сигналы в космос
Общество
Олени на Ямале начали посылать сигналы в космос
pixabay.com/PD

Салехард, 16 июля. Оленей в ямальской тундре оснастили спутниковыми ошейниками. Передатчик способен докладывать ученым о местоположении животного и о погоде.

Проект «Тундра глазами оленя» по изучению питания животных и их поведения в естественной среде стартовал в мае. Пока особи щиплют ягель, камера фиксирует картинку «от первого лица». В проекте задействованы антропологи, геоботаники, специалисты по геоинформационным технологиям и ландшафтоведы.

«Мы очень рады и очень гордимся тем, что в трендах международной науки сотрудничаем с коренным населением, с оленеводами. Нам очень важно соотнести академические знания с традиционными и экологическими знаниями людей», — рассказала сотрудница РАН Александра Терехина.

Встроенные в ошейники спутниковые датчики передают сигналы в космос, сообщает «Ямал-Медиа». Часть полученных данных записывается на специальный носитель, объяснили авторы научной работы. Исследования будут идти в течение двух лет.

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