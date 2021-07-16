Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:46
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
18:32
Общество
Путин поручил разработать программу развития медицинской реабилитации в России
18:31
Происшествия
Бывшего директора новосибирской клиники обвиняют в хищении 1,9 млрд рублей
Все новости

Правительственные силы Йемена захватили важный район в провинции Мариб
Весь мир
Правительственные силы Йемена захватили важный район в провинции Мариб
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Аден, 16 июля. Правительственные силы Йемена при поддержке местных племен установили контроль над стратегически важным районом Рахаба на юге провинции Мариб.

Представитель национальных вооруженных сил генерал-майор Абду Абдулла Маджили назвал недавние операции армии в этой части страны первым крупным успехом за последние годы.

Он сообщил, что после ожесточенных столкновений подразделения хуситов из движения «Ансар Аллах» отступили в соседние районы. При этом в ходе боев десятки повстанцев были убиты, ранены или взяты в плен. Солдаты также изъяли брошенное оружие и технику.

«Бои будут продолжаться до тех пор, пока мы не установим полный контроль над районом Рахаба», — сказал генерал.

Маджили заявил, что правительственные войска также отразили нападения хуситов в Аль-Машдже и Аль-Касаре к западу от Мариба и поблагодарил ВВС арабской коалиции за оказанную помощь в боевых военных действиях.

В провинции Мариб правительственные войска и союзные им племена стали придерживаться методов оборонительной войны и тактики истощения, что вкупе с авиационной поддержкой со стороны союзников пока не позволило хуситам добиться серьезных успехов на этом направлении.

По сообщению военных экспертов и офицеров армии, освобождение Рахабы приблизит линию фронта к провинции Сана, отправлять подкрепления в соседнюю провинцию Эль-Байда, а также позволит перерезать пути снабжения подразделений «Ансар Аллах» в округе Сарва. Специалисты считают, что теперь силы хадистов во главе с Мансуром Хади должны сосредоточиться на подготовке к контратакам хуситов и разминировании местности, прежде чем продолжить освобождение других районов.

Бойцы «Ансар Аллах» начали в Марибе в феврале текущего года. В провинции находятся крупные нефтегазовые месторождения, а также стратегически важные пути сообщения. Кроме того, из-за относительно стабильной обстановки в первые годы войны сюда прибыло более 2 млн беженцев из других регионов, многие из которых сейчас проживают в лагерях. По этой причине ООН ранее предупреждала о том, что дальнейшее обострение обстановки тут может привести к гуманитарной катастрофе.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правительственные силы Йемена захватили важный район в провинции Мариб
йемен хуситы хадисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru