Правительственные силы Йемена захватили важный район в провинции Мариб

Аден, 16 июля. Правительственные силы Йемена при поддержке местных племен установили контроль над стратегически важным районом Рахаба на юге провинции Мариб.

Представитель национальных вооруженных сил генерал-майор Абду Абдулла Маджили назвал недавние операции армии в этой части страны первым крупным успехом за последние годы.

Он сообщил, что после ожесточенных столкновений подразделения хуситов из движения «Ансар Аллах» отступили в соседние районы. При этом в ходе боев десятки повстанцев были убиты, ранены или взяты в плен. Солдаты также изъяли брошенное оружие и технику.

«Бои будут продолжаться до тех пор, пока мы не установим полный контроль над районом Рахаба», — сказал генерал.

Маджили заявил, что правительственные войска также отразили нападения хуситов в Аль-Машдже и Аль-Касаре к западу от Мариба и поблагодарил ВВС арабской коалиции за оказанную помощь в боевых военных действиях.

В провинции Мариб правительственные войска и союзные им племена стали придерживаться методов оборонительной войны и тактики истощения, что вкупе с авиационной поддержкой со стороны союзников пока не позволило хуситам добиться серьезных успехов на этом направлении.

Government forces backed by tribesmen reclaimed today Rahaba district south #Marib province. #Republican_Yemen

Read more:????????https://t.co/Hf7DMgJsJL — Republican Yemen English (@RepYemenEnglish) July 14, 2021

По сообщению военных экспертов и офицеров армии, освобождение Рахабы приблизит линию фронта к провинции Сана, отправлять подкрепления в соседнюю провинцию Эль-Байда, а также позволит перерезать пути снабжения подразделений «Ансар Аллах» в округе Сарва. Специалисты считают, что теперь силы хадистов во главе с Мансуром Хади должны сосредоточиться на подготовке к контратакам хуситов и разминировании местности, прежде чем продолжить освобождение других районов.

Бойцы «Ансар Аллах» начали в Марибе в феврале текущего года. В провинции находятся крупные нефтегазовые месторождения, а также стратегически важные пути сообщения. Кроме того, из-за относительно стабильной обстановки в первые годы войны сюда прибыло более 2 млн беженцев из других регионов, многие из которых сейчас проживают в лагерях. По этой причине ООН ранее предупреждала о том, что дальнейшее обострение обстановки тут может привести к гуманитарной катастрофе.