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Политолог объяснил, как демократы и республиканцы в США пытаются подчинить Кубу
Весь мир
Политолог объяснил, как демократы и республиканцы в США пытаются подчинить Кубу
Федеральное агентство новостей  / 

Американские конгрессмены обратились к президенту Джо Байдену с открытым письмом, в котором просят рассмотреть возможность нормализации отношений с Кубой и снятия со страны экономических санкций.

Конгрессмены от Демократической партии Барбара Ли и Джеймс Макговерн попросили у американского лидера личной встречи, в ходе которой они хотят обсудить, как можно наладить отношения с соседним государством. По их словам, США должны снять санкции, которые были наложены предыдущими администрациями, для облегчения гуманитарной ситуации, сложившейся на острове.

«В конечном счете мы считаем, что возобновление сотрудничества с Кубой может помочь смягчить нынешние страдания и предоставить возможность для дипломатического, экономического и гуманитарного прогресса.

Учитывая географическую и культурную близость Кубы к Соединенным Штатам, крайне важно, чтобы мы рассмотрели новые подходы к укреплению дипломатических, межличностных и экономических отношений с Кубой.

Мы также хотели бы обсудить целесообразность сохранения Кубы в списке государств-спонсоров терроризма, что является препятствием для предоставления гуманитарной помощи, в которой нуждаются кубинцы», — говорится в письме членов Палаты представителей.

По мнению конгрессменов-демократов, у Соединенных Штатов в настоящее время появилась возможность выйти из «гаванского политического тупика».

Члены Палаты представителей обратились к Байдену на следующий день после громких заявлений лидеров движения Black Lives Matter. Защитники прав афроамериканцев обвинили власти США — именно они несут ответственность за гуманитарный кризис, разразившийся на Кубе и именно американские санкции привели к дефициту еды, медикаментов и товаров первой необходимости, который и стал причиной массовых акций протеста. Официальная позиция Белого дома, между тем, состоит в том, что гуманитарный кризис на Кубе вызван «дурным управлением» и «коррупцией» кубинского правительства — а экономическая блокада, которую Штаты продолжают уже 60 лет, якобы не имеет к этому отношения.

Протесты на Кубе играют на руку глобальным интересам США
Global Look Press  / Joaquin Hernandez / Xinhua

Демократические «друзья» кубинских коммунистов

Политолог Дмитрий Дробницкий высказал заявил в беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей, что таким образом Демократическая партия США добивается окончательного включения Кубу в американскую сферу влияния.

«Все это вполне соответствует планам Демократической партии США. Реализовывать этот план начал еще Барак Обама с 2013 года. Как вы знаете, в 2013 году он впервые пожал руку Раулю Кастро, в 2015 году состоялся саммит на полях Форума Латиноамериканских стран, а затем в 2016 году Обама посетил Гавану — беспрецедентное дело. При этом Рауль Кастро разрешил на Кубе однополые союзы, а кроме того, он всячески поддерживает климатическую повестку Вашингтона.

План простой: вернуть Кубу в сферу влияния США. Часть кубинцев при Обаме переселяли в Пуэрто-Рико. Таким образом, не потеряв «левого флера», планируется реорганизовать компартию Кубы и вернуть остров в докастровское состояние, где он был фактически филиалом Америки, таким офшорным баром и борделем для американцев», — считает политолог.

Политолог Дробницкий: левые додавят Байдена в кубинском вопросе
Prt Scr youtube.com  / Дмитрий Дробницкий

И Демократическая, и Республиканская партия США хотят подчинить Кубу, считает Дробницкий. Однако подход у них разный и вокруг этого подхода в Соединенных Штатах идет внутриполитическая борьба.

«У демократов и республиканцев два принципиально разных подхода к тому, как вести Кубу под контроль Соединенных Штатов. Демократы думают, что реформированная кубинская Компартия вполне может быть хорошим партнером и филиалом Демпартии США. Собственно, и президент Кубы Мигель Диас-Канель занял специально созданный пост президента Кубы для того, чтобы понравиться американцам и прежде всего Демпартии.

У демократов есть большой опыт управления другими левыми партиями — взять, к примеру, «Партию зеленых», которая начиналась как независимая антиамериканская, антиимпериалистическая партия, а сейчас является просто филиалом Демпартии США.

Республиканцы предлагают другой способ вернуть Кубу, во многом под влиянием кубинской общины, которая в республиканской партии занимает важные позиции и имеет серьезный вес. Достаточно сказать, что двое очень влиятельных сенаторов от республиканцев — Тед Круз и Марко Рубио, — являются потомками кубинцев, бежавших от Кастро. Они настроены крайне консервативно и крайне антисоциалистически, — а уж после того, как Кастро разрешил однополые браки вообще относятся к нему как к абсолютному злу.

Поэтому они требуют немедленного свержения власти в Гаване: никакой конвергенции, никакого транзита. И тогда американская кубинская община сможет предъявить многие требования к Кубе. В том числе и в отношении собственности. И будут рулить Кубой, а также миграционными потоками в Пуэрто-Рико. Таким образом республиканцы приобретут большой вес и в Пуэрто-Рико, тем самым блокируя возможность демократов создать из Пуэрто-Рико 52-й штат и сделать этот штат постоянно голосующим за демократов».

Политолог объяснил, что несмотря на разницу в подходах в конечном итоге и демократы, и республиканцы преследуют одну и ту же стратегическую цель: включение Кубы, которая находится на «заднем дворе» США, в орбиту влияния Вашингтона.

«Подходы разные, но цель одна. Вообще, события на Кубе очень хорошо видны по реакции в Майами, кубино-американской вотчине. Видно, что уже отдельные штаты, отдельные группы влияния, отдельные партии и даже группы в этих партиях пытаются вести собственную внешнюю политику. Не исключено, что флоридские уши торчат и в истории в Порт-о-Пренсе в Гаити.

Будут попытки вернуться к обамовскому курсу у демократов и попытки республиканцев этому воспрепятствовать и решить вопрос «быстро». Чтобы не было никаких иллюзий: сами кубинские власти со времен Рауля Кастро очень надеется на конвергенцию с демократами, — это видно по целому ряду моментов. И побаиваются кубино-американцев, которые власть Кастро ненавидят и хотят сместить».

Политолог объяснил, как демократы и республиканцы в США пытаются подчинить Кубу
Федеральное агентство новостей  / 

Что касается, дальнейших действий администрации Белого дома, то здесь эксперт считает, что Байден не сможет долго соблюдать нейтралитет и будет вынужден принять позицию левого крыла демократов.

«Байден пытается сохранить какую-то среднюю позицию, но, скорее всего, его додавят в этой ситуации и ему придется уступить левым».

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