Онищенко и Марков по-разному объяснили отказ Москвы от QR-кодов в кафе

Отмена системы QR-кодов в кафе и ресторанах порадует предпринимателей и посетителей в Москве, только не стоит разбирать летние веранды. Об этом в беседе с ФАН заявили депутат Госдумы Геннадий Онищенко и политолог Сергей Марков.

Сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин дал полномочия столичным организациям общественного питания с 19 июля самостоятельно определиться, нужно ли на входе в заведение предъявлять посетителям QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19. Указ размещен на официальном сайте мэрии.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал решение администрации Москвы правильным.

«Распоряжение означает, что мы должны переходить к мерам борьбы с пандемией, которые реально работают. Я не думаю, что требование QR-кодов на входе в рестораны принципиально изменили ситуацию. Обстановка улучшилась потому, что увеличилось число прививающихся. Количество вакцинированных серьезно возросло, хотя до полной безопасности общества их еще недостаточно», — пояснил собеседник ФАН.

Онищенко заметил, что жесткие меры по отношению к работе кафе и ресторанов могли частично сказаться на занятости населения и поставить в затруднительное положение малый бизнес, а также снизить налоговые отчисления. При этом, по мнению врача-эпидемиолога, заведения общепита не являются самыми опасными местами в плане распространения вируса. Депутат пояснил, что наибольшему риску заражения люди подвергаются в общественном транспорте — метрополитене и рейсовых автобусах.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков признался, что немного огорчен новостью об отмене системы QR-кодов в общепите.

«Скажу честно, мне жалко, что QR-коды на входе в кафе отменили. Мне очень нравятся летние площадки и веранды. Рестораторы стали выставлять столики и стулья на тротуары, окружать их вазонами с цветами… Это была согласованная с властями альтернатива. Удобно и здорово. Такой красоты у нас долго не было. Я завидовал в этом плане жителям Европы. Очень надеюсь, что это новшество с улиц столицы никуда не исчезнет!» — полушутя заметил политолог.

Марков согласился, что в условиях жесткого контроля хозяева заведений несли убытки, так как посетителей стало значительно меньше. Он также заметил, что строгие меры подтолкнули рестораторов к организации вакцинирования своего персонала. План в 60%, определенный мэрией Москвы, выполнен, обстановка в целом улучшилась, и это тоже повлияло на отмену системы QR-кодов.

Ранее член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев заявил ФАН, что опасения противников вакцинации по поводу QR-кодов на теле абсолютно бессмысленны.