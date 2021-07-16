Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 17:14
17:13
Общество
Обнаружено «суперантитело» к коронавирусу SARS-CoV-2
17:13
Общество
Жена Михаила Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
17:10
Происшествия
Режим ЧС объявили под Костромой из-за лесных пожаров
17:10
Спорт
УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму карту Крыма и лозунг «Слава Украине!»
17:10
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, квартиру которого пытались взломать кредиторы
17:08
Происшествия
Экс-губернатора Кировской области обвинили в превышении полномочий
17:07
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
17:06
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
17:04
Армия
Рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины
Все новости

Николай Столярчук назвал нового партнера Медиагруппы «Патриот»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:01
Политика
Николай Столярчук назвал нового партнера Медиагруппы «Патриот»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 июля. Представители Медиагруппы «Патриот» и журнала «Калашников» заключили соглашение о сотрудничестве.

По словам главы «Патриота» Николая Столярчука, журнал «Калашников» работает более двадцати лет. Издание является уникальным поставщиком контента в области оружия.

«С удовольствием объявляем о новом партнере — ведущем оружейном журнале страны «Калашников»», — заявил Столярчук.

В рамках сотрудничества СМИ будут обмениваться эксклюзивным контентом и осуществлять информационное сопровождение значимых мероприятий России.

«Не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы добьемся такого уровня взаимодействия, который поможет радовать читателя разнообразными и интересными материалами», — сказал главред «Калашникова» Михаил Дегтярев.

Как стало известно ранее, Николай Столярчук назвал еще одного нового партнера Медиагруппы «Патриот». Им стало федеральное интернет-издание «Капитал страны».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Николай Столярчук назвал нового партнера Медиагруппы «Патриот»
патриот калашников столярчук
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru