Николай Столярчук назвал нового партнера Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 16 июля. Представители Медиагруппы «Патриот» и журнала «Калашников» заключили соглашение о сотрудничестве.

По словам главы «Патриота» Николая Столярчука, журнал «Калашников» работает более двадцати лет. Издание является уникальным поставщиком контента в области оружия.

«С удовольствием объявляем о новом партнере — ведущем оружейном журнале страны «Калашников»», — заявил Столярчук.

В рамках сотрудничества СМИ будут обмениваться эксклюзивным контентом и осуществлять информационное сопровождение значимых мероприятий России.

«Не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы добьемся такого уровня взаимодействия, который поможет радовать читателя разнообразными и интересными материалами», — сказал главред «Калашникова» Михаил Дегтярев.

Как стало известно ранее, Николай Столярчук назвал еще одного нового партнера Медиагруппы «Патриот». Им стало федеральное интернет-издание «Капитал страны».