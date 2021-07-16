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Вице-президент Гильдии риелторов рассказал о тенденциях на рынке жилья

  /   Обновлено: 16 июля 2021 16:59
Экономика
Вице-президент Гильдии риелторов рассказал о тенденциях на рынке жилья
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июля. Первая половина года отмечена повышением стоимости жилья на российском рынке, сообщил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

В границах старой Москвы, например, стоимость новостроек выросла на 22% и составила 300 тыс. рублей за квадратный метр. Динамика цен нынешнего года ниже уровня 2020-го, рынок демонстрирует замедление темпов, однако рост все же есть.

«Понятно, что в 2020 году рост цен увеличился гораздо больше, чем в этом. Сейчас мы видим замедление роста цен. На первичном рынке это замедление просчитать сложнее, потому что это не совсем рынок, а рынок нескольких игроков, застройщиков. Проще смотреть на реальную динамику на вторичном рынке, где сотни тысяч участников», — объяснилэксперт

Ключевыми факторами скачка стоимости жилой недвижимости стали обесценивание отечественной валюты, снижение ставок по депозитам, а также льготная ипотека. Сейчас порядка 80% сделок по покупке квартир совершаются с участием ипотечного кредита, приводит слова Апрелева Общественная служба новостей,

Экономист по России и СНГ «Реннесанс Капитала» Софья Донец отмечала, что недвижимость в 2020 и 2021 годах дорожала из-за роста инвестиций россиян на фоне пандемии. Спрос на квартиры поддерживало отсутствие внешних расходов, а в дальнейшем предложения о продажу будут расти равномерно, цитирует ее «ФедералПресс».

Тем временем новости об укреплении рубля обнадеживают инвесторов, об ожиданиях в отношении российской валюты рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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ипотека жилье недвижимость квартиры рынок жилья цены на жилье
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